Επίσκεψη Μακρόν – Μητσοτάκη στη φρεγάτα «Κίμων» και τετ α τετ στο Μαξίμου: «Θα είμαστε εδώ αν απειληθείτε» υποσχέθηκε ο Γάλλος πρόεδρος

Νέα ώθηση στην ελληνογαλλική στρατηγική συνεργασία σε άμυνα και οικονομία δίνει η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια, γύρω στις 11 το πρωί, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Οι σημερινές συζητήσεις θα γίνουν υπό το πρίσμα των χθεσινών διαβεβαιώσεων που παρείχε ο Γάλλος πρόεδρος για την πλήρη στήριξη της χώρας του στην Ελλάδα εάν χρειαστεί.

«Θα είμαστε εδώ! Αν δείτε τι κάναμε το 2021 και τι κάναμε στην Κύπρο. Για εμάς αυτό είναι ο ορισμός της φιλίας και της συμμαχίας. “Ελλάς-Γαλλία συμμαχία”. Αυτό είναι. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται. Θα είμαστε εδώ για εσάς» διαμήνυσε ο κ. Μακρόν, κατά τη χθεσινή συζήτηση στην Ρωμαϊκή Αγορά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη συνάντηση στο Μαξίμου αναμένεται η υπογραφή τεσσάρων συμφωνιών σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος: καινοτομία, άμυνα, μεταναστευτικό και πυρηνική ενέργεια. Πρόκειται για συμφωνίες που υπερβαίνουν τη διμερή συνεργασία και εντάσσονται σε μια ευρύτερη γαλλική στρατηγική ενίσχυσης επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η αμυντική συνεργασία, πάντως, δεν φαίνεται να σταματά στα Rafale και τις φρεγάτες Belharra. Σύμφωνα με το υπό διαμόρφωση πλαίσιο, η Αθήνα εξετάζει πλέον και τη συμπαραγωγή υποβρυχίων, διευρύνοντας ένα αμυντικό αποτύπωμα που φιλοδοξεί να καλύψει ξηρά, αέρα και θάλασσα. Για το Παρίσι, αυτή η προοπτική εντάσσεται στη λογική εδραίωσης μακρόπνοων στρατηγικών συνεργασιών, ιδίως σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Μακρόν επιδιώκει να θωρακίσει βασικούς πυλώνες της εξωτερικής του πολιτικής.

Πίσω από αυτή τη διπλωματική κινητικότητα, διακρίνεται και μια βαθύτερη στόχευση: η προσπάθεια του Γάλλου προέδρου να αφήσει πίσω του ένα ανθεκτικό στρατηγικό οικοδόμημα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια μιας πολιτικής που επένδυσε στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και στη γεωπολιτική αναβάθμιση του άξονα Παρισιού–Αθήνας.

Υπό αυτή την έννοια, η επίσκεψη δεν αφορά μόνο τη διμερή σχέση Ελλάδας και Γαλλίας. Αποτελεί και μια παρέμβαση στοευρύτερο ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό τοπίο — μια προσπάθεια να αποτυπωθεί ότι η διπλωματία, η άμυνα και η οικονομία μπορούν να λειτουργήσουν ως ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Θερμή υποδοχή και… Ελλάς – Γαλλία συμμαχία

Ο Γάλλος πρόεδρος αφίχθη από την Κύπρο στην Ελλάδα την Παρασκευή το απόγευμα, λίγα λεπτά πριν τις 19:00 και τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Αμέσως μετά ο κ. Μακρόν πήγε στην εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού, ενώ ακολούθησε το δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Από τη συζήτηση που είχαν στη Ρωμαϊκή Αγορά, προέκυψε συμφωνία στην ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει – και να δώσει ουσία – στρατηγική αυτονομία.

Το εξαιρετικό κλίμα των σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και η βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας τους επιβεβαιώθηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Γάλλο Πρόεδρο. Το «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία» είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ είπε ο Μακρόν στα ελληνικά, στο δείπνο.

Στις 16.00 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Γαλλίας θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

