search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 18:19
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 17:45

Πρώτο σε τηλεθέαση τη Δευτέρα (1/9) το «Σόι σου» – Υποχώρησε το «Exathlon»

02.09.2025 17:45
telekontrol
pixabay

Αν και σε επανάληψη για πολλοστή φορά, τρεις κωμικές σειρές σχημάτισαν την κορυφαία τριάδα προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού κατά την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Το επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα από κάθε άλλο πρόγραμμα της χθεσινής ημέρας.

Το νέο ριάλιτι «Exathlon» υποχώρησε στην τέταρτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen, από πρώτο που αναδείχθηκε την Κυριακή, αν και είχε ελαφρώς βελτιωμένη τηλεθέασης συγκριτικά με την πρεμιέρα του.

Πέμπτη επιλογή ήταν το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης» και έκτη το έτερο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Διαβάστε επίσης:

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών – Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

«Pretty Ugly»: Η νέα δραματική σειρά του Hulu με τη Hilary Duff

Με ανανεωμένη εμφάνιση η Χριστίνα Σούζη στον αέρα του ΣΚΑΪ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
porsche 45xroni – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με την Porsche: «Δεν αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα, αμαυρώθηκε το όνομά μου» δηλώνει η 45χρονη οδηγός

chloe-malle_0209_1460-820_new
LIFESTYLE

Νέα εποχή στην αμερικανική Vogue: Η Chloe Malle στο τιμόνι του συντακτικού περιεχομένου

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Στο τραπέζι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, ως απάντηση στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

fotia IX kifisias – new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ΙΧ στην Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

telekontrol
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση τη Δευτέρα (1/9) το «Σόι σου» – Υποχώρησε το «Exathlon»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 18:19
porsche 45xroni – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με την Porsche: «Δεν αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα, αμαυρώθηκε το όνομά μου» δηλώνει η 45χρονη οδηγός

chloe-malle_0209_1460-820_new
LIFESTYLE

Νέα εποχή στην αμερικανική Vogue: Η Chloe Malle στο τιμόνι του συντακτικού περιεχομένου

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Στο τραπέζι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, ως απάντηση στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

1 / 3