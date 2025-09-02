Πρώτο σε τηλεθέαση τη Δευτέρα (1/9) το «Σόι σου» – Υποχώρησε το «Exathlon»

Αν και σε επανάληψη για πολλοστή φορά, τρεις κωμικές σειρές σχημάτισαν την κορυφαία τριάδα προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού κατά την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Το επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα από κάθε άλλο πρόγραμμα της χθεσινής ημέρας.

Το νέο ριάλιτι «Exathlon» υποχώρησε στην τέταρτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen, από πρώτο που αναδείχθηκε την Κυριακή, αν και είχε ελαφρώς βελτιωμένη τηλεθέασης συγκριτικά με την πρεμιέρα του.

Πέμπτη επιλογή ήταν το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης» και έκτη το έτερο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

