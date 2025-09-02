search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025
02.09.2025

Πρωτομηνιά με πρώτη θέση τηλεθέασης ο Alpha (1/9)

02.09.2025
alpha-new

«Άνοιγμα» εβδομάδας και μήνα με πρωτιά τηλεθέασης κατάφερε ο Alpha επαναφέροντας την δυναμική του στα συνήθη μερίδια. Άνοδο είχε και το Mega. Μάλιστα ελαχιστοποίησε στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ως τώρα, τη διαφορά από τον Alpha.

Τρίτος ήταν ο ΣΚΑΪ με δύο νέες προτάσεις στο πρόγραμμα του- την εκπομπή «Power talk» και το ριάλιτι «Exathlon». Ο ΑΝΤ1 με «σβηστές τις μηχανές» του αποτέλεσε την τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών.

Η δυναμική του Star επανήλθε  στα επίπεδα που είχε διαμορφωθεί ακριβώς πριν από μία εβδομάδα.

Το Open ήταν πάνω από την ΕΡΤ1, παρότι στο κρατικό κανάλι- πυλώνα ψυχαγωγίας της ΕΡΤ για τη νέα σεζόν και εφεξής- έκαναν ενάρξεις οι εκπομπές «Πρωιάν σε είδον», «ΠΟΠ Μαγερική»,  «Στούντιο 4» και μεταδόθηκε «ζωντανά ο αγώνας μπάσκετ Σερβίας- Τσεχίας. Το ΜΑΚ TV υπερκέρασε τα δύο άλλα κρατικά κανάλια.

