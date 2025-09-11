Πολιτικός αναλυτής απολύθηκε από το MSNBC μετά από σχόλιο για τον Τσάρλι Κερκ

Ο πολιτικός αναλυτής Μάθιου Ντάουντ απολύθηκε από το MSNBC μετά το σχόλιό του στον αέρα για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Ντάουντ είπε πως συχνά τα «λόγια μίσους» οδηγούν σε «πράξεις μίσους».

Το MSNBC δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Ντάουντ «δεν εργάζεται πλέον στο δίκτυο». Τόσο η πρόεδρος του MSNBC, Ρεμπέκα Κάτλερ, όσο και ο Ντάουντ εξέδωσαν δημόσιες συγγνώμες μετά το σχόλιό του, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Ο Ντάουντ δήλωσε λίγο μετά τους πυροβολισμούς την Τετάρτη ότι ο Κερκ ήταν μια διχαστική προσωπικότητα «η οποία συνεχώς προωθεί αυτό το είδος ρητορικής μίσους που απευθύνεται σε ορισμένες ομάδες. Και πάντα επιστρέφω στο ότι οι σκέψεις μίσους οδηγούν σε λόγια μίσους που οδηγούν σε πράξεις μίσους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε».

Η Κάτλερ δημοσίευσε μια διαδικτυακή συγγνώμη για το σχόλιο του Ντάουντ, το οποίο χαρακτήρισε «ακατάλληλο, αναίσθητο και απαράδεκτο».

«Δεν υπάρχει θέση για βία στην Αμερική, πολιτική ή άλλη», είπε.

Ο Ντάουντ, στον λογαριασμό του στο Bluesky, σημείωσε ότι η παρουσιάστρια Κέιτι Τουρ του έκανε μια ερώτηση σχετικά με το πολιτικό περιβάλλον της χώρας.

«Ζητώ συγγνώμη για τον τόνο και τα λόγια μου», είπε ο Ντάουντ. «Ας είμαι σαφής, δεν είχα καμία πρόθεση με τα σχόλιά μου να κατηγορήσω τον Κερκ για αυτήν την επίθεση. Ας ενωθούμε όλοι και ας καταδικάσουμε κάθε είδους βία».

Ο Ντάουντ, κάποτε πολιτικός στρατηγός του προέδρου Τζορτζ Μπους, εντάχθηκε στο MSNBC το 2022 μετά από μια αποτυχημένη εκστρατεία για την ανάδειξη του ως αντικυβερνήτη στο Τέξας με τους Δημοκρατικούς. Πέρασε σχεδόν 15 χρόνια ως αναλυτής στο ABC News.

Διαβάστε επίσης:

«Ακροβασία» σε τεντωμένο σχοινί: Η Πολωνία στέλνει 40.000 στρατιώτες στα σύνορα με τη Λευκορωσία, Apache για ασκήσεις από τις ΗΠΑ

Wall Street Journal: Συνθήματα αντιφασιστικά και υπέρ των τρανς χαραγμένα στις σφαίρες του δολοφόνου του Κερκ – Τον ξέρουμε, λέει το FBI

Παράνοια στις ΗΠΑ: Θα λάβουν «κατάλληλα μέτρα» κατά των ξένων που «επιχαίρουν» για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ