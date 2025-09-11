search
11.09.2025 18:43

Παράνοια στις ΗΠΑ: Θα λάβουν «κατάλληλα μέτρα» κατά των ξένων που «επιχαίρουν» για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ

11.09.2025 18:43
usa simaia

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ θα «λάβει τα κατάλληλα μέτρα» κατά των αλλοδαπών στις Ηνωμένες Πολιτείες που «επαινούν, δικαιολογούν ή υποτιμούν» τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, δήλωσε την Πέμπτη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κρις Λαντάου.

Ο Λαντάου υπέδειξε ότι αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάκληση θεωρήσεων. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει επιθετική στάση στις ανακλήσεις θεωρήσεων, ιδίως φοιτητών που έχουν δεσμούς με διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στη Γάζα.

«Λόγω της χθεσινής φρικτής δολοφονίας μιας κορυφαίας πολιτικής προσωπικότητας, θέλω να υπογραμμίσω ότι οι αλλοδαποί που εξυμνούν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες στη χώρα μας», έγραψε ο Λαντάου σε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο X.

«Έχω αηδιάσει που βλέπω ορισμένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επαινούν, να δικαιολογούν ή να υποτιμούν το γεγονός και έχω δώσει εντολή στους προξενικούς μας υπαλλήλους να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα», είπε. «Παρακαλώ μη διστάσετε να θέσετε στην αντίληψή μου τέτοια σχόλια από αλλοδαπούς, ώστε το (Υπουργείο Εξωτερικών) να προστατεύσει τον αμερικανικό λαό».

Ο Λαντάου δήλωσε ότι θα δώσει εντολή στους προξενικούς υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται στην έκδοση θεωρήσεων, να παρακολουθούν τα σχόλια στην ανάρτησή του.

Σε απάντηση σε ξεχωριστή ανάρτηση σχετικά με τους πυροβολισμούς, ο Λάνταου είπε ότι αν κάποιος γνωρίζει το όνομα τoυ χρήστη, «θα ανακαλέσουμε τη βίζα του. Αμέσως. Αν και αμφιβάλλω αν έχει βίζα».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών τις τελευταίες ημέρες έχει υιοθετήσει δημόσια τον ρόλο της ανάκλησης θεωρήσεων, αποκαλώντας τον εαυτό του «El Quitavisa» ή αυτόν που αφαιρεί βίζα στα ισπανικά.

Μετά το Κατάρ, η Τουρκία; Η παρουσία της Χαμάς προκαλεί ανησυχία για παρόμοιες ισραηλινές επιχειρήσεις

Eurovision 2026: Η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει αν το Ισραήλ λάβει μέρος στον διαγωνισμό

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

