Πάτρα: Άγρια επεισόδια σε τοπικό αγώνα – Πατέρας υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατεύσει το ανήλικο παιδί του

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Πάτρα με τρεις φίλαθλους να τραυματίζονται, ενώ ένας πατέρας υπέστη έμφραγμα, προσπαθώντας να προστατεύσει το παιδί του.

Τα επεισόδια έλαβαν χώρα στο γήπεδο Σαραβαλίου, σε τοπικό αγώνα της Πάτρας 2005 με την ΑΕ Αιγίου, με τη συμπλοκή να ξεκινά ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Σύντομα η ένταση μεταφέρθηκε στις εξέδρες, με το γήπεδο να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, τους φίλαθλους των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια, και την κατάσταση να φεύγει εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να αποφασίσουν την οριστική διακοπή του αγώνα.

Πέντε συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών τραυματίστηκαν τρία άτομα, ενώ ένας πατέρας, που την ώρα που ξέσπασαν τα επεισόδια βρισκόταν στο κυλικείο με το ανήλικο παιδί του, και προσπάθησε να το απομακρύνει, υπέστη οξύ έμφραγμα.

Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου του τοποθετήθηκε stent, και πλέον αναρρώνει.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις.

