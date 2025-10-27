search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 23:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 16:44

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο – ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση σε έκθεση αυτοκινήτων

27.10.2025 16:44
nea-filadelfeia-emprismos

Τρεις κουκουλοφόρους αναζητούν οι Αρχές, κάνοντας χρήση του υλικού που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της έκθεσης αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης τα ξημερώματα της Δευτέρας, 27/10.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες της εμπρηστικής επίθεσης φορούσαν μαύρα ρούχα και κουκούλες, με τους δύο εξ αυτών να πυρπολούν τα οχήματα, ενώ ο τρίτος παρέμεινε σε απόσταση για εποπτεία του χώρου.

Σε βίντεο – ντοκουμέντο της ΕΡΤ καταγράφεται η στιγμή που τα οχήματα έχουν τυλιχτεί στις φλόγες, οι οποίες έφταναν σε μεγάλο ύψος, ενώ ακούγονται συνεχώς εκρήξεις.

Συνολικά κάηκαν 10 αυτοκίνητα, με τους δράστες να φεύγουν από το σημείο πεζοί.

Είχαν περάσει νωρίτερα, για αναγνώριση του χώρου

Στο σημείο εντοπίστηκαν μπουκάλια με βενζίνη, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να περιγράφει ότι ειδοποιήθηκε από το κέντρο συναγερμού λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, ενώ το καταγραφικό δείχνει ότι οι δράστες είχαν περάσει περίπου μισή ώρα νωρίτερα για να κάνουν αναγνώριση του χώρου.

«Στην αρχή ακούστηκαν εκρήξεις, έχουν εντοπιστεί μπουκάλια του λίτρου, γεμάτα βενζίνη. Τα έβαζαν κάτω από τα αυτοκίνητα, και προχωρούσε η φωτιά», δήλωσε ο επιχειρηματίας.

Διαβάστε επίσης:

Τσατραφύλλιας: «Με σύμμαχο τον καιρό οι παρελάσεις» –  Τι καιρό θα κάνει αύριο σε 7 μεγάλες πόλεις της χώρας

Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ 11χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι

Κόνιτσα: Κατασχέθηκαν 193 κιλά κάνναβης μετά από αστυνομική καταδίωξη – Διέφυγε της σύλληψης ο οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hamas omiroi
ΚΟΣΜΟΣ

 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός τού παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

giannis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μία ακόμη διάκριση για τον Greek Freak – Παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA

panos routsi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα ξανά ο Πάνος Ρούτσι – Κεράκια και τραγούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών (Video)

οpekepe epidotisis 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες κραυγαλέες περιπτώσεις- Κτηνοτρόφος από τα Τρίκαλα μίσθωνε βοσκοτόπι στην… Αρκαδία και από… νεκρό

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε χωράφι εντοπίστηκε το όπλο της δολοφονίας στην Κρήτη – Στον Εισαγγελέα οδηγείται την Τρίτη ο 23χρονος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 23:20
hamas omiroi
ΚΟΣΜΟΣ

 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός τού παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

giannis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μία ακόμη διάκριση για τον Greek Freak – Παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA

panos routsi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα ξανά ο Πάνος Ρούτσι – Κεράκια και τραγούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών (Video)

1 / 3