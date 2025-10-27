Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο – ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση σε έκθεση αυτοκινήτων

Τρεις κουκουλοφόρους αναζητούν οι Αρχές, κάνοντας χρήση του υλικού που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της έκθεσης αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης τα ξημερώματα της Δευτέρας, 27/10.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες της εμπρηστικής επίθεσης φορούσαν μαύρα ρούχα και κουκούλες, με τους δύο εξ αυτών να πυρπολούν τα οχήματα, ενώ ο τρίτος παρέμεινε σε απόσταση για εποπτεία του χώρου.

Σε βίντεο – ντοκουμέντο της ΕΡΤ καταγράφεται η στιγμή που τα οχήματα έχουν τυλιχτεί στις φλόγες, οι οποίες έφταναν σε μεγάλο ύψος, ενώ ακούγονται συνεχώς εκρήξεις.

Συνολικά κάηκαν 10 αυτοκίνητα, με τους δράστες να φεύγουν από το σημείο πεζοί.

Είχαν περάσει νωρίτερα, για αναγνώριση του χώρου

Στο σημείο εντοπίστηκαν μπουκάλια με βενζίνη, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να περιγράφει ότι ειδοποιήθηκε από το κέντρο συναγερμού λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, ενώ το καταγραφικό δείχνει ότι οι δράστες είχαν περάσει περίπου μισή ώρα νωρίτερα για να κάνουν αναγνώριση του χώρου.

«Στην αρχή ακούστηκαν εκρήξεις, έχουν εντοπιστεί μπουκάλια του λίτρου, γεμάτα βενζίνη. Τα έβαζαν κάτω από τα αυτοκίνητα, και προχωρούσε η φωτιά», δήλωσε ο επιχειρηματίας.

Διαβάστε επίσης:

Τσατραφύλλιας: «Με σύμμαχο τον καιρό οι παρελάσεις» – Τι καιρό θα κάνει αύριο σε 7 μεγάλες πόλεις της χώρας

Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ 11χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι

Κόνιτσα: Κατασχέθηκαν 193 κιλά κάνναβης μετά από αστυνομική καταδίωξη – Διέφυγε της σύλληψης ο οδηγός