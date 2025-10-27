Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ 11χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα 11χρονο παιδί από τα Χανιά, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από πατίνι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φαίνεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι το μεσημέρι της Κυριακής, 26/10, όταν έπεσε κάνοντας πατίνι.
Όπως αναφέρει το flashnews.gr, ο 11χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διασωληνώθηκε και χειρουργήθηκε από δυο νευροχειρουργούς του νοσοκομείου.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, το παιδί, που παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.
