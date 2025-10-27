search
27.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

27.10.2025

Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ 11χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι

27.10.2025 15:42
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα 11χρονο παιδί από τα Χανιά, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φαίνεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι το μεσημέρι της Κυριακής, 26/10, όταν έπεσε κάνοντας πατίνι.

Υπό στενή παρακολούθηση ο 11χρονος

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, ο 11χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διασωληνώθηκε και χειρουργήθηκε από δυο νευροχειρουργούς του νοσοκομείου.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, το παιδί, που παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

