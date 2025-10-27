search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 19:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 13:54

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους πέντε συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία

27.10.2025 13:54
PERIPOLIK NEW

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των πέντε κατηγορούμενων για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Κατά το επεισόδιο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος που, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο συκώτι και στην σπλήνα, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται, φρουρούμενος, σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. 

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων, ανάμεσά τους κι ο 20χρονος τραυματίας – επιτέθηκε με ξύλα και ρόπαλα σε 47χρονο και τον 26χρονο ανιψιό του (αλβανικής καταγωγής). Στην εξέλιξη του περιστατικού, ο 47χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 20χρονο κι έναν ακόμη νεαρό, 21 ετών, τραυματίζοντας τον πρώτο.

Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων για εμπλοκή στην συμπλοκή. Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς (Έλληνες, ηλικίας 18 έως 21 ετών) και για τον 47χρονο.

Πλην του νοσηλευόμενου, όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία απήγγειλε κατηγορίες για κακουργηματική συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία – οπλοχρησία και επιπλέον στον 47χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Άπαντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Διαβάστε επίσης:

Παραιτήθηκε ο… επιδοτούμενος αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Λάμπης Νικολάου

Κρήτη: O δράστης του φονικού θα παραδοθεί τις επόμενες ώρες, λένε οι συγγενείς του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Tileorasi
MEDIA

Ένα ακόμα πενθήμερο στην κορυφή της τηλεθέασης συμπλήρωσε ο Alpha με την πρωτιά της Παρασκευής (24/10)

drimiotis andreas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος από τη δήλωση Δρυμιώτη: Ανιστόρητη, λέει το ΠΑΣΟΚ και επιτίθεται στην Ομάδα Αλήθειας – Για Χρυσή Αυγή με γραβάτα, μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

hurricane-melissa
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσσα πλησιάζει την Τζαμάικα – Προειδοποιήσεις για καταστροφικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές

endoikogeneiaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός κινδύνου η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγο της στο Κορωπί: «Στις αρχές της σχέσης τους είχε περάσει από πάνω της με το αμάξι»

dendias_mitsotakis_0304_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση Μητσοτάκης και Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 19:53
Tileorasi
MEDIA

Ένα ακόμα πενθήμερο στην κορυφή της τηλεθέασης συμπλήρωσε ο Alpha με την πρωτιά της Παρασκευής (24/10)

drimiotis andreas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος από τη δήλωση Δρυμιώτη: Ανιστόρητη, λέει το ΠΑΣΟΚ και επιτίθεται στην Ομάδα Αλήθειας – Για Χρυσή Αυγή με γραβάτα, μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

hurricane-melissa
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσσα πλησιάζει την Τζαμάικα – Προειδοποιήσεις για καταστροφικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές

1 / 3