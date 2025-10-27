Τσατραφύλλιας: «Με σύμμαχο τον καιρό οι παρελάσεις» –  Τι καιρό θα κάνει αύριο σε 7 μεγάλες πόλεις της χώρας

Με καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο, 28η Οκτωβρίου, οι παρελάσεις στη χώρα, σύμφωνα με το μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook, οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν «με σύμμαχο τον καιρό», με το γνωστό μετεωρολόγο να παρουσιάζει τις θερμοκρασιακές προγνώσεις για επτά μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα 12:00 με 15:00 μμ.

Από τον πίνακα που έχει δημοσιεύσει προκύπτει ότι στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός, με το θερμόμετρο να δείχνει 22 βαθμούς, στην Πάτρα, αναμένονται αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία 20 βαθμοί Κελσίου, ενώ στο Ηράκλειο θα επικρατήσουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 23°C.

Ηλιοφάνεια σε Λάρισα και Βόλο, που θα κάνουν παρέλαση με 24 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα, ενώ αραιές νεφώσεις αναμένονται στα Ιωάννινα, με το θερμόμετρο να δείχνει 16°C.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο, Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Για αύριο, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

