28η Οκτωβρίου: Πώς θα διεξαχθούν οι μαθητικές παρελάσεις – Η… εξαίρεση της Θεσσαλονίκης

Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα, πλην Θεσσαλονίκης, οι μαθητικές παρελάσεις για την επέτειο του «Όχι» στον ιταλικό φασισμό.

Όπως κάθε χρόνο, η Θεσσαλονίκη αποτελεί εξαίρεση, καθώς ανήμερα της επετείου πραγματοποιείται η στρατιωτική παρέλαση στην πόλη – μάλιστα, φέτος θα την παρακολουθήσει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης – και, ως εκ τούτου η μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης πραγματοπόιείται την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου εν μέσω του εορταστικού τριημέρου που έχει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες η συμπρωτεύουσα.

Όσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, οι μαθητικές παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου. Στην Αθήνα το επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκεται στη μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα – φέτος, μάλιστα, για έναν επιπλέον λόγο, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, τόσο από αγρότες που διαμαρτύρονται για τις δραματικές καθυστερήσεις στις καταβολές των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, όσο και από συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και αλληλέγγυους.

Εν πάση περιπτώσει, τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών υπογραμμίζουν ότι «επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μιας ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα αυτής της εκδήλωσης να είναι η υψηλότερη». Από την πλευρά της, η ΕΛ.ΑΣ. προχωρεί σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, για την Τρίτη 28 Οκτωβρίου σε όλους τους δήμους της Αττικής, λόγω των μαθητικών παρελάσεων.

Ειδικότερα στην Αθήνα, αυτές αφορούν στους εξής δρόμους:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Αθηναίων: Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία), από ώρα 06.00 μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

