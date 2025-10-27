Καιρός: Βροχές, μποφόρ και 30άρια σήμερα – Δεν θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία «εξπρές» οι παρελάσεις

«Κακοκαιρία» express θα «χτυπήσει» την χώρα μας για 24 ώρες σήμερα. Βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 8 μποφόρ θα κάνουν την εμφάνισή τους αν και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός για την 28η Οκτωβρίου έχει ήδη «κλειδώσει» και αναμένεται να είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις.

Στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς, εξηγεί πως τη Δευτέρα θα επηρεαστούν από τις καταιγίδες τα βόρεια και τα κεντρικά. Όσον αφορά την πρόγνωση καιρού της Τρίτης, 28ης Οκτωβρίου 2025, θα παρατηρηθεί σταδιακή βελτίωση και οι παρελάσεις θα γίνουν χωρίς κανένα πρόβλημα.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του κάνει λόγο για κατιαγίδες σήμερα με 30άρια και χωρίς προβλήματα οι παρελάσεις. Όπως εξηγεί η ανοδική πορεία της θερμοκρασίας βρίσκεται σε εξέλιξη με τα θερμόμετρα ήδη από χθες να φτάνουν τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη ( 29-30 βαθμοί Θεσσαλία, Φθιώτιδα ,Βοιωτία, Πελοπόννησος, 31-32 Κρήτη). Παράλληλα μία διαταραχή εξπρές, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ. Σχετικά με την 28η Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις.

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο και Ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές βροχές αναμένονται στη συνέχεια σε Θράκη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο και σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 23, στη Θεσσαλία από 14 έως 27, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 11 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 11 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 25, στις Κυκλάδες από 18 έως 27, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 24 και στην Κρήτη από 15 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στα νησιά του Ιονίου η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ. Μετά το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα όπου θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο κατά διαστήματα θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κατά διαστήματα έως το μεσημέρι και ηλιοφάνεια στη συνέχεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους 2 έως 4 μποφόρ ενώ μετά το απόγευμα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Ο καιρός την Τρίτη 28η Οκτωβρίου

Στην ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 26 και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

