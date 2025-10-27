search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 10:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 07:01

28η Οκτωβρίου: Πάνω από 200.000 αυτοκίνητα «εγκατέλειψαν» την Αθήνα από την Παρασκευή – Επί ποδός η Τροχαία

27.10.2025 07:01
diodia-121

Εν όψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με στόχο την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση των πολιτών καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση στις Εθνικές Οδούς. Σύμφωνα με στοιχεία από το πρωί της Παρασκευής έως το απόγευμα της Κυριακής, πάνω από 200.000 οχήματα εξήλθαν από τις εθνικές οδούς Αθηνών–Κορίνθου και Αθηνών–Λαμίας.

Τα μέτρα της Τροχαίας περιλαμβάνουν ενισχυμένη αστυνόμευση σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία, καθώς και στις εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων. Αστυνομική παρουσία υπάρχει σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, όπου αναμένεται αυξημένη επιβατική κίνηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την αστυνομία στα σημεία όπου παρατηρούνται συχνά τροχαία ατυχήματα, με συνεργεία της Τροχαίας να πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Να σημειωθεί ότι αύριο Τρίτη 28η Οκτωβρίου απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, στο πλαίσιο των μέτρων για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας ενόψει της εθνικής επετείου.

Διαβάστε επίσης

«Πυρά» ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντί να απολογηθεί πανηγυρίζει

Aλέξης Χαρίτσης: Την ώρα της κηδείας άκουγα Σαββόπουλο σε λούπα, το θεώρησα πιο τίμιο

ΠΑΣΟΚ για επίθεση σε Βορίδη: Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adaptit_p1security_new
BUSINESS

Στρατηγική συνεργασία ADAPTIT – P1 Security για την ενίσχυση της ασφάλειας τηλεπικοινωνιακών δικτύων

polyderopoulos
LIFESTYLE

Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί – Η επιβεβαίωση μέσω Instagram

bistis 7765- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μπίστης για Σαββόπουλο: Η απουσία των αρχηγών της Αριστερας από την κηδεία δεν ειναι αποτέλεσμα μικροψυχιας

NellyFurtado
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Nelly Furtado σταματά τις ζωντανές εμφανίσεις – Η ανάρτηση στο Instagram

mONASTHRAKI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στατικότητας στον σταθμό του Hλεκτρικού «Μοναστηράκι»: Εκτεταμένες φθορές στον μεταλλικό σκελετό – Κλείνει ο σταθμός;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

voridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Βορίδης έδινε έγκριση στη χρήση… ξύλου (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 10:01
adaptit_p1security_new
BUSINESS

Στρατηγική συνεργασία ADAPTIT – P1 Security για την ενίσχυση της ασφάλειας τηλεπικοινωνιακών δικτύων

polyderopoulos
LIFESTYLE

Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί – Η επιβεβαίωση μέσω Instagram

bistis 7765- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μπίστης για Σαββόπουλο: Η απουσία των αρχηγών της Αριστερας από την κηδεία δεν ειναι αποτέλεσμα μικροψυχιας

1 / 3