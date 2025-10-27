search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:00
27.10.2025 17:16

Θεσσαλονίκη: Βίντεο – ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία με ρόπαλα και στειλιάρια

27.10.2025 17:16
peraia-symploki

Προσωπικές διαφορές φαίνεται πως βρίσκονται πίσω από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 26/10, στην Περαία Θεσσαλονίκης, την ώρα που ένα βίντεο – ντοκουμέντο από τη συμπλοκή προκαλεί σοκ.  

Κατά το επεισόδιο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος που, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο συκώτι και στη σπλήνα, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται φρουρούμενος, σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων – ανάμεσά τους κι ο 20χρονος τραυματίας –, επιτέθηκε με στειλιάρια και ρόπαλα σε 47χρονο και τον 26χρονο ανιψιό του (αλβανικής καταγωγής).

Στην εξέλιξη του περιστατικού, ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 20χρονο και έναν ακόμη νεαρό, 21 ετών, τραυματίζοντας τον πρώτο.

Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων. Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς (Έλληνες, ηλικίας 18 έως 21 ετών) και για τον 47χρονο.

Για «τα μάτια μιας γυναίκας» ο άγριος καβγάς

Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ καταγράφεται η συμπλοκή, με τις εικόνες του αιματηρού καβγά να σοκάρουν με την αγριότητά τους.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αιτία της αιματηρής συμπλοκής φαίνεται πως ήταν προσωπικές διαφορές, και, συγκεκριμένα, μία γυναίκα.

Πλην του νοσηλευόμενου, όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία απήγγειλε κατηγορίες για κακουργηματική συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία – οπλοχρησία και επιπλέον στον 47χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Άπαντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

