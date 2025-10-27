Ανησυχία για τις φθορές στον σταθμό Μοναστηράκι – «Δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος», απαντά η ΣΤΑΣΥ

Με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ επιβεβαιώνει ότι εντοπίστηκαν σημαντικές φθορές στο στέγαστρο του σταθμού «Μοναστηράκι» του Μετρό.

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι ο εν λόγω σταθμός εμφανίζει «διαχρονικά φθορές» ωστόσο δεν συντρέχει κίνδυνος για το επιβατικό κοινό.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

« Ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό “Μοναστηράκι” εμφανίζει διαχρονικά συνεχείς φθορές στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο, λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό.

Οι επιτόπιες αυτοψίες των τεχνικών συνεργείων της ΣΤΥ και οι αναφορές επιβατών και μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr κατέδειξαν την ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό Μοναστηράκι (Γραμμή 1 Μετρό), δίχως να συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του.

Η ΣΤΥ ανέθεσε σε πρώτη φάση την εκπόνηση μελετών, που θα αποτιμήσουν και θα αποτυπώσουν λεπτομερώς την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία.

Παράλληλα, για τη συνολική ανακαίνιση του σταθμού, υλοποιείται αυτήν την περίοδο ένα πλέγμα τεχνικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση πρόσθετων ενισχυτικών υδρορροών, εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού, την επισκευή των ξύλινων εξωτερικών θυρών, την εφαρμογή τεχνικής λύσης για τον περιορισμό του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας Led.

Αναφορές για πρόβλημα στατικότητας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα» από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στατικότητας στο στέγαστρο που προκαλεί μεγάλο κίνδυνο για εργαζόμενους και επιβάτες.

Οι ειδικοί εντόπισαν οξείδωση στις σιδηροδοκούς του σταθμού του ηλεκτρικού «Μοναστηράκι» αλλά και διόγκωση των διατομών τους στα τμήματα μεταξύ των εισόδων και των εξόδων που συνδέουν την γραμμή 1 του Hλεκτρικού και την γραμμή 3 του μετρό.

Τα προβλήματα φαίνεται πως ξεκινούν από την υγρασία στους τοίχους καθώς δίπλα από τον σταθμό ρέει υπόγεια ο Ηριδανός ποταμός.

Οι φθορές ωστόσο φαίνεται πως οφείλονται είτε στην αστοχία υγρομόνωσης της πλατείας Μοναστηρακίου είτε σε λανθασμένο σχεδιασμό της οροφής που κατασκευάστηκε για την γραμμή 3 του μετρό.

Πάνω στην παλαιά μεταλλική οροφή των αποβάθρων της γραμμής 1 (που εντοπίζονται τα προβλήματα) ακουμπά το κεντρικό κτίριο του σταθμού, δημιουργώντας μεγαλύτερο φόβο για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων, αναφέρει σημερινό ρεπορτάζ των.

Η αρχική κατασκευή του σταθμού χρονολογείται από τον 19ο αιώνα ενώ από το 1952 υπήρχαν σχέδια για την ενίσχυση των μεταλλικών μέτρων, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Οι ειδικοί αναφέρουν πως δεν μπορεί να υπολογιστεί πλήρως το μέγεθος του κινδύνου. Μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε μετά τα «καμπανάκια» των ειδικών ώστε να αποτυπωθεί πλήρως η κατασκευή.

Μία από τις λύσεις που προκρίνονται είναι να κλείσει για ένα διάστημα ο σταθμός μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Λύση όμως που θα δημιουργήσει έμφραγμα στη λειτουργία των ΜΜΜ της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης

Πρόβλημα στατικότητας στον σταθμό του Hλεκτρικού «Μοναστηράκι»: Εκτεταμένες φθορές στον μεταλλικό σκελετό – Κλείνει ο σταθμός;

Χανιά: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 52χρονου συγγενή του

Μπορεί ο ασταθής Τραμπ να «χτίσει» πάνω στις διπλωματικές νίκες που έχει πετύχει;