Alpha: Και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ ο νέος κύκλος επεισοδίων της θρυλικής σειράς «Το Σόι Σου»

Τέλος στη φημολογία του προηγούμενου -σχετικά μικρού- διαστήματος που ήθελε την επανεκκίνηση της επιτυχημένης σειράς «Το Σόι Σου» στον Alpha να είναι αβέβαιη για την τηλεοπτική σεζόν 2025- 2026 και μάλιστα με επίσημο τρόπο.

Με απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ (εξ6774/23-06-2025) η οποία αναρτήθηκε προσφάτως στην Διαύγεια εγκρίνεται η υπαγωγή του νέου κύκλου επεισοδίων (συνολικά 70) της σειράς «Το Σόι Σου» στις επενδυτικές διατάξεις του Οργανισμού αναφέροντας πως οι επιλέξιμες δαπάνες για την σειρά φτάνουν τα 3.752.000 ευρώ και το ποσό της επιδότησης που θα λάβει από το κράτος ανέρχεται σε 1.500.800 ευρώ.

Τονίζεται δε πως «το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου εγκεκριμένων σχεδίων», σύμφωνα με όσα ορίζονται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Προσεχώς θα οριστικοποιηθούν και τα σχέδια του καναλιού για την προγραμματική ένταξη του πολυαναμενόμενου νέου κύκλου επεισοδίων της κωμικής σειράς η οποία ξεχωρίζει με τον απαράμιλλα διασκεδαστικό τρόπο με τον οποίο αποδίδει οικογενειακές καταστάσεις του διπλανού σπιτιού ή και του δικού μας.

Δείτε την απόφαση:

