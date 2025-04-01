Alpha: Σε εξέλιξη το… reunion για το «Σόι σου»

Σαν συγκολλητική ουσία δείχνει να λειτουργεί για σχεδόν όλους τους συντελεστές – τουλάχιστον εκείνους που ήταν μπροστά από τις κάμερες – η επανεκκίνηση του σχεδίου για την επαναφορά της θρυλικής σειράς «Tο σόι σου» στον Alpha.

H συντριπτική πλειονότητα των ηθοποιών που αποτελούσαν τις οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου έχουν έρθει σε συνεννόηση και λογαριασμό με την εταιρεία (JK Productions) παραγωγής και το κανάλι.

Κύκλοι κοντά στην εταιρεία παραγωγής και το κανάλι αναφέρουν πως το επόμενο διάστημα αναμένεται να πάρουν θέσεις μπροστά από τις κάμερες μαζί με τους Βάσω Λασκαράκη, Μελέτη Ηλία, Παύλο Ορκόπουλο και Μίρκα Παπακωνσταντίνου και οι Γιώργος Γιαννόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σόλων Τσούνης, Βίβιαν Κοντομάρη και Γωγώ Καρτσάνα.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί τι θα αποφασίσουν ορισμένοι συντελεστές – πιθανόν να εξαρτάται και από άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις – καθώς οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη.

Ανανεωτικές αλλαγές θα υπάρχουν στην ομάδα σεναριογράφων και στην ιστορία η οποία, όπως λέγεται, αρχίζει έξι-επτά χρόνια αργότερα από εκεί που είχαν βγει στον αέρα οι – οριστικοί – τίτλοι τέλους της δημοφιλούς σειράς.

Στα νέα επεισόδια, τα παιδιά – η Χαρά, η Σάντρα και ο Μένιος – έχουν μεγαλώσει και σπουδάζουν. Για να εξυπηρετηθεί ο μύθος και η πλοκή θα ενταχθούν και νέοι χαρακτήρες ώστε να αναπτύσσονται και χάρη σε αυτούς νέες σουρεαλιστικές καταστάσεις οικογενειακής τρέλας.

Στην τηλεοπτική πιάτσα εν τω μεταξύ το reunion των ηθοποιών για την επαναφορά της σειράς έχει επιφέρει προκλήσεις σε άλλες παραγωγές που σχεδιάζονται για την σεζόν 2025- 2026 καθώς είχαν βολιδοσκοπηθεί για συμμετοχή σε αυτές κάποιοι από τους ηθοποιούς.

Οι ίδιοι τηλεοπτικοί κύκλοι εκτιμούν ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα το κανάλι θα είναι σε θέση να τοποθετηθεί επισήμως για το σχέδιο επαναφοράς της επιτυχημένης σειράς που αναμένεται να απαρτίζεται από (κατ’αρχάς;) 70 επεισόδια, τα οποία θα μεταδίδονται, όπως υποστηρίζεται, δύο φορές την εβδομάδα.

