Alpha: «Βήματα» για να ξανασυγκεντρωθεί το «Σόι σου»

Έπειτα από έξι σεζόν και συνολικά 307 επεισόδια στις 25 Ιουνίου 2019 μπήκε «τελεία» στην διαδρομή της επιτυχημένης σειράς «Το σόι σου».

Στην πορεία ο Alpha κράτησε την δημοφιλή σειρά στο πρόγραμμα του με επαναλήψεις και κάθε φορά, κάθε εβδομάδα σχεδόν σε κάθε ημερήσιο TOP 10 το «Σόι σου» έδινε το «παρών» οι οποίες συχνά το ωθούσαν αρκετά «ψηλά» στη 10αδα της Nielsen.

Το απίθανο εδώ και κάποιο διάστημα δείχνει να φαντάζει πιθανό. Η τελεία του 2019 φαίνεται να μετασχηματίζεται σε… άνω τελεία.

Ο Alpha σε συνεννόηση με την J.K. Productions εξετάζει σοβαρά την επαναφορά της ιδιαιτέρως δημοφιλούς σειράς με φρέσκα επεισόδια και ιστορίες σημερινές.

Έχουν γίνει «βήματα», όπως λέγεται που φέρνουν συντελεστές κοντά στο σημείο εκκίνησης γυρισμάτων για νέες απολαυστικές ιστορίες μεταξύ των Χαμπέων και των Τριανταφύλλων.

Πυρήνας των ιστοριών θα είναι τα κυριακάτικα τραπέζια στα οποία συγκεντρώνονται τα δύο σόγια.

Πώς θα είναι οι Χαμπέοι και οι Τριανταφύλλου επτά χρόνια μετά από εκείνο το αποχαιρετιστήριο επεισόδιο στο οποίοι σχεδόν όλοι μετακόμιζαν στην Θεσσαλονίκη μένει να φανεί.

Η τηλεοπτική πιάτσα υποστηρίζει ότι οι Παύλος Ορκόπουλος, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Βάσω Λασκαράκη, Ηλίας Μελέτης, έχουν ανταποκριθεί θετικά και διότι στην τρέχουσα συγκυρία δεν έχουν άλλες τηλεοπτικές δεσμεύσεις. Θα φανεί στην πορεία αν μπροστά από τις κάμερες θα πάρουν θέσεις επίσης οι Ρένια Λουιζίδου και ο Γιώργος Γιαννόπουλος αλλά και τα άλλα μέλη των δύο οικογενειών. Λέγεται ότι κάποιοι δεν θα συμμετάσχουν, ενώ στην επικαιροποίηση της σειρά γίνονται σκέψεις και για νέους χαρακτήρες και νέες καταστάσεις στα ενδότερα των δύο οικογενειών με τις οποίες θα γίνει η σύνδεση με το «σήμερα».

