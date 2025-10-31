Naftemporiki TV: Το πρωτοπόρο επιχειρηματικό – οικονομικό κανάλι παρουσίασε επισήμως το πρόγραμμά του (Videos)

Σε έναν χώρο ιστορικό, με ισχυρούς συμβολισμούς, το Ζάππειο Μέγαρο, το πρώτο κτίριο παγκοσμίως που κτίστηκε αποκλειστικά για τους Ολυμπιακούς αγώνες, από τις εγκαταστάσεις του οποίου εξέπεμπε ο κρατικός ραδιοσταθμός Αθηνών του ΕΙΡ από το 1938, παρουσιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης το πρόγραμμα του Naftemporiki TV του νέου τηλεοπτικού ενημερωτικού οργανισμού περιφερειακής εμβέλειας (αλλά με πανελλαδική διείσδυση μέσα από τις συνδρομητικές πλατφόρμες).

Το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα φιλοδοξεί να ανανεώσει ριζικά το οικονομικό τηλεοπτικό τοπίο, αξιοποιώντας τη δημοσιογραφική παρακαταθήκη της Ναυτεμπορικής και τη δυναμική ενός σύγχρονου πολυμεσικού οργανισμού. Ήδη έχουν προστεθεί νέες εκπομπές (Σάββατο και Κυριακή), ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες νέες παραγωγές, με στόχο να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε ένα ισχυρό καταναλωτικό κοινό, κυρίως ανδρικό αλλά μεσομακροπρόθεσμα και γυναικείο, ηλικίας 25-54ετών, με ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις, τις αγορές, την πολιτική οικονομία και τη στρατηγική σκέψη. Με την παρουσίαση του νέου προγράμματος της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής, που σηματοδοτεί το επόμενο βήμα του ομίλου στη σύγχρονη ενημέρωση, έπεσε η «αυλαία» του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της «Ν», στο Ζάππειο Μέγαρο.

Από το αίθριο του Ζαππείου, «έναν χώρο που συνδέεται με την πρόοδο τη δημιουργία τη γνώση και την εξωστρέφεια», όπως τον περιέγραψε ο γενικός διευθυντής της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής, Γιώργος Κοσμάς, «παρουσιάζουμε λοιπόν τη Naftemporiki TV. Το κανάλι που μεταφέρει πλέον και στην ελεύθερη τηλεόραση την εγκυρότητα, το κύρος και τις αξίες της Ναυτεμπορικής», σημείωσε. Τόνισε ότι ο σταθμός «διαθέτει σαφή προσανατολισμό και θεματική συνέπεια και έρχεται να καλύψει ένα κενό στο τηλεοπτικό τοπίο» και επισήμανε πως το Naftemporiki TV προσφέρει συνεχή, αξιόπιστη και σε βάθος ενημέρωση, εστιάζοντας στην οικονομία, την πολιτική, τη γεωπολιτική και το επιχειρείν.

«Η Ναυτεμπορική συμπληρώνει 101 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην ενημέρωση. Ένας αιώνας που την καθιέρωσε ως ένα brand συνυφασμένο με το κύρος και την εγκυρότητα. Αυτή η παρακαταθήκη μεταφέρεται σήμερα στη νέα εποχή της τηλεόρασης», σημείωσε ο κ. Κοσμάς και υπογράμμισε ότι η οικογένεια Μελισσανίδη διατηρεί «ως κόρη οφθαλμού τις αρχές και την κουλτούρα της Ναυτεμπορικής».

«Η Naftemporiki TV είναι πάνω από όλα Ναυτεμπορική. Είναι αναπόσπαστο μέρος του ιστορικού brand και του ιστορικού αυτού ομίλου. Ένα μοντέρνο οικονομικό κανάλι αλλά είναι και κάτι παραπάνω και πέρα από αυτό. Είναι ενημέρωση χωρίς παραμορφωτικά φίλτρα, χωρίς εργαλεία προπαγάνδας. Είναι το κανάλι της αξιοπιστίας, της εμβάθυνσης, της ανάλυσης και της έντιμης σχέσης με τον τηλεθεατή και του σεβασμού της σε εκείνον», περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του σταθμού η διευθύντρια ενημέρωσης του Νικόλ Λειβαδάρη.

«15 ώρες live πρόγραμμα από τις επτά το πρωί έως τις δέκα το βράδυ — και σύντομα ακόμη περισσότερες — με ενημερωτικές εκπομπές που εστιάζουν στην ανάλυση και την αξιολόγηση της είδησης. Έχουμε επίσης ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων κάθε απόγευμα στις έξι και τα σαββατοκύριακα, ενώ συνεχίζουμε και διευρύνουμε τη συνεργασία μας με το CNBC», πρόσθεσε.

Στο έμψυχο δυναμικό και την προσπάθεια που κάνει, αναφέρθηκε ο εμπορικός διευθυντής της τηλεόρασης Γιάννης Σφακιανάκης και μίλησε για ενημέρωση που δεν υπαγορεύει.

«Όλοι οι συνάδελφοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, κάνοντας υπερβάσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να μεταδώσουμε το πρόγραμμά μας με 15 ώρες συνεχούς ζωντανής ενημέρωσης. Ενημέρωση που δεν κρίνει ούτε κατευθύνει, αλλά παρουσιάζει, αναδεικνύει, αποκωδικοποιεί και ακούει. Η ενημέρωση στα καλύτερά της – ή αλλιώς, η ενημέρωση στα Ναυτεμπορικά της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος της «Ν» Μάγκυ Δούση ανέφερε ότι η Ναυτεμπορική TV είναι η φυσική εξέλιξη μιας ιστορίας εμπιστοσύνης δεκαετιών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Naftemporiki TV

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07.00 «120′ Markets»

Με τον Ανέστη Ντόκα

Τα νέα από τα χρηματιστήρια και την οικονομία.

09.00 «Momentum»

Με τη Μάγκυ Δούση

Ο πρώτος σφυγμός της επικαιρότητας.

11.00 «Rush Hour»

Με τη Νικόλ Λειβαδάρη και τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο

Τα σημαντικότερα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα.

13.00 «In Business»

Με τη Μαρία Σμιλίδου

Ο κόσμος της επιχειρηματικότητας.

15.00 «Index»

Με τη Χριστίνα Κουσουνή

Οι νέες τάσεις σε βασικούς κλάδους της αγοράς.

16.00 «World Pulse»

Με τον Κώστα Καλέτσιο

Εκπομπή για τη διεθνή επικαιρότητα.

18.00 Δελτίο ειδήσεων

Με τον Παύλο Πανταζόπουλο

19.00 «Ad Hoc»

Με την Αλεξία Τασούλη

Εκπομπή για το διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο.

20.00 «News 2.0»

Με τον Γιώργο Μελιγγώνη

Η δεύτερη ματιά σε όλα τα μεγάλα θέματα.

22.00 «Janet King»

23.15 «El Chapo»

ΣΑΒΒΑΤΟ

12.00 «Geopolitics»

Με τον Σάββα Καλεντερίδη

15.00 «Upασφάλιση»

Με τον Βασίλη Αγγελόπουλο

18.00 Δελτίο ειδήσεων

Με τη Νικόλ Ποφάντη

ΚΥΡΙΑΚΗ

11.00 «Ανταλλακτήριο Ιδεών»

Με τον Λάμπη Ταγματάρχη

Τηλεοπτικός χώρος ουσιαστικού διαλόγου.

18.00 Δελτίο ειδήσεων

Με τη Νικόλ Ποφάντη

Διαβάστε επίσης:

Alpha: Σήμερα η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της σειράς «Το σόι σου» – Έρχεται με 60 φρέσκα επεισόδια

ΑΝΤ1: Αχιλλέας Μπέος – Νίκος Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» στην αλλαγή της ημέρας

Ισχυρό δίπολο τηλεθέασης από «Άγιο έρωτα» και «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» την Τετάρτη (29/10)