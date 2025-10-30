MEGA: Το «MEGAStories» ανοίγει τη συζήτηση για το ευαίσθητο ζήτημα της ευθανασίας

Το ζήτημα της ευθανασίας παραμένει ταμπού για την πολιτεία, την Εκκλησία και κυρίως την κοινωνία. Η δυνατότητα της αυτοδιάθεσης στον θάνατο, παραμένει ταμπού. Για την πολιτεία, την Εκκλησία, την κοινωνία. Εν τέλει η ευθανασία είναι ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο οι φιλελευθερες κοινωνίας πρέπει να «κοιτάξουν» και να θεσμοθετήσουν ή δείγμα ηθικού αδιέξοδου; Για την ώρα το ζήτημα εξακολουθεί να διχάζει.

Τις πτυχές του επιχειρεί να φωτίσει μέσα από τον διάλογο που εκκινεί η εκπομπή «MEGA Stories» σήμερα τα μεσάνυχτα. Μέσα από μια ανθρώπινη ιστορία η εκπομπή εξερευνά τις διαστάσεις της «μεγάλης εικόνας».

Η Ευαγγελία Παπαϊωάννου το 2006 διαγνώστηκε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα, γνωστότερη ως ALS. Είκοσι χρόνια μετά συνεχίζει να μάχεται καθημερινά με μία μη αναστρέψιμη εκφυλιστική ασθένεια, που της στερεί ακόμα και τα αυτονόητα.

H νόσος αναφέρεται και ως Νόσος Σαρκό, απέκτησε ευρύτερη δημοσιότητα στις ΗΠΑ όταν διαγνώστηκε με αυτήν ο αθλητής του μπέιζμπολ Λου Γκέρινγκ και προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον όταν έγινε γνωστό ότι έπασχε από τη νόσο ο διάσημος επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου συνάντησε την Ευαγγελία στο σπίτι της και με τη διαμεσολάβηση μιας συσκευής, που μπορεί να μετατρέπει την κίνηση του ματιού σε λόγο, συνομιλούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τον αγώνα που δίνει εδώ και μια εικοσαετία, τη φθίνουσα ποιότητα της ζωής της, την απώλεια της αυτονομίας, αλλά και το ενδεχόμενο μιας αξιοπρεπούς εξόδου από την ζωή, εάν το θελήσει.

Τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν αναφορικά με την ευθανασία και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, εξηγούν στην εκπομπή ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης και ο καθηγητής Θεολογίας Κωνσταντίνος Κορναράκης.

Για τον λόγο που μπορεί να έχουν και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι γιατροί σε μια τέτοια απόφαση, μιλά η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας, Μαρία Θεοδωρακάκου, ενώ το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρώπης αναλύει η καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου Φερενίκη Παναγοπούλου.

Είναι η απόφαση του θανάτου ένα δικαίωμα που πρέπει να έχουν και μπορούν να διαχειριστούν οι πολίτες σήμερα; Η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου και ο νευροεπιστήμονας Γεώργιος Παξινός αναλύουν τη φιλοσοφική σκοπιά ενός θέματος, που ακροβατεί ανάμεσα στην ζωή και το θάνατο.

