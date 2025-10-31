Πιο μεγάλο το κομμάτι τηλεθέασης του Alpha την Πέμπτη (30/10)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ντόρτια τηλεθέασης κατάφερε με το χθεσινό μερίδιο του ο Alpha, το οποίο ξεπέρασε σε διαστάσεις εκείνο που είχε αποσπάσει από την πίτα της Δευτέρας (27/10).
Απώλειες μεγέθους μίας ποσοστιαίας μονάδας κατέγραψε η Nielsen στην επίδοση του Mega από την Τετάρτη στην Πέμπτη, ενώ μεγαλύτερη σε έκταση ήταν η απώλεια εδάφους για τον ΑΝΤ1 από τη μία ημέρα στην άλλη.
Ανέβασαν «στροφές» Star, ΣΚΑΪ και Open, μικρή βελτίωση είδε στο μερίδιο του το MAK TV, αντίστοιχη μεταβολή (0,2%) είδε η ΕΡΤ1, αλλά με αρνητικό πρόσημο, ενώ για ΕΡΤ3 και ΕΡΤ2ΣΠΟΡ δεν άλλαξε κάτι.
Διαβάστε επίσης:
Ελληνικά ΜΜΕ: «Τάπα» στην τηλεόραση από τα social media – Η ετυμηγορία του Ευρωβαρόμετρου
Naftemporiki TV: Το πρωτοπόρο επιχειρηματικό – οικονομικό κανάλι παρουσίασε επισήμως το πρόγραμμά του (Videos)
Alpha: Σήμερα η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της σειράς «Το σόι σου» – Έρχεται με 60 φρέσκα επεισόδια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.