31.10.2025 17:59

Πιο μεγάλο το κομμάτι τηλεθέασης του Alpha την Πέμπτη (30/10)

31.10.2025 17:59
tileorasi

Ντόρτια τηλεθέασης κατάφερε με το χθεσινό μερίδιο του ο Alpha, το οποίο ξεπέρασε σε διαστάσεις εκείνο που είχε αποσπάσει από την πίτα της Δευτέρας (27/10).

Απώλειες μεγέθους μίας ποσοστιαίας μονάδας κατέγραψε η Nielsen στην επίδοση του Mega από την Τετάρτη στην Πέμπτη, ενώ μεγαλύτερη σε έκταση ήταν η απώλεια εδάφους για τον ΑΝΤ1 από τη μία ημέρα στην άλλη.

Ανέβασαν «στροφές» Star, ΣΚΑΪ και Open, μικρή βελτίωση είδε στο μερίδιο του το MAK TV, αντίστοιχη μεταβολή (0,2%) είδε η ΕΡΤ1, αλλά με αρνητικό πρόσημο, ενώ για ΕΡΤ3 και ΕΡΤ2ΣΠΟΡ δεν άλλαξε κάτι.

