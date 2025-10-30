search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:34
30.10.2025 15:17

Πρόκριση στο νήμα τηλεθέασης για τον Alpha την Τετάρτη (29/10)

30.10.2025 15:17
tiletheasi_0909_1460-820_new
credit: pixabay

Ακλόνητος από την πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις ήταν και χθες ο  Alpha, αλλά ένιωσε την «ανάσα» του Mega στην πλάτη του.

Το κανάλι της Καλλιθέας σχεδόν εξάλειψε την απόσταση που είχε διαμορφωθεί- σχεδόν παγιωθεί- με τον πρωτοπόρο Alpha, σημειώνοντας άλμα τηλεθέασης καθώς το μερίδιο του από το 10,7% διαμορφώθηκε στο 14,5%.

Τη μεταβολή αυτή πιστώνεται κατά κύριο λόγο η χθεσινοβραδινή πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» καθώς «η μουσική συνάντηση της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου προσέφερε μια μοναδική τηλεοπτική στιγμή στο τηλεοπτικό κοινό. Η κάλυψη του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα ξεπέρασε τους 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές», αναφέρει το κανάλι.

Ο ΑΝΤ1 επίσης ξαναπήρε «τα πάνω» του με το μερίδιο του να παρουσιάζει χθες αυξητική μεταβολή σχεδόν τριών ποσοστιαίων μονάδων συγκριτικά με εκείνο της Τρίτης (28/10).

Στα αξιοσημείωτα η επίδοση του ΣΚΑΪ, ο οποίος είδε το μερίδιο του να είναι ίδιο με εκείνο της προηγούμενης Πέμπτης (23/10), σύμφωνα με τη Nielsen.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

