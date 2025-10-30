Πρόκριση στο νήμα τηλεθέασης για τον Alpha την Τετάρτη (29/10)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ακλόνητος από την πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις ήταν και χθες ο Alpha, αλλά ένιωσε την «ανάσα» του Mega στην πλάτη του.
Το κανάλι της Καλλιθέας σχεδόν εξάλειψε την απόσταση που είχε διαμορφωθεί- σχεδόν παγιωθεί- με τον πρωτοπόρο Alpha, σημειώνοντας άλμα τηλεθέασης καθώς το μερίδιο του από το 10,7% διαμορφώθηκε στο 14,5%.
Τη μεταβολή αυτή πιστώνεται κατά κύριο λόγο η χθεσινοβραδινή πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» καθώς «η μουσική συνάντηση της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου προσέφερε μια μοναδική τηλεοπτική στιγμή στο τηλεοπτικό κοινό. Η κάλυψη του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα ξεπέρασε τους 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές», αναφέρει το κανάλι.
Ο ΑΝΤ1 επίσης ξαναπήρε «τα πάνω» του με το μερίδιο του να παρουσιάζει χθες αυξητική μεταβολή σχεδόν τριών ποσοστιαίων μονάδων συγκριτικά με εκείνο της Τρίτης (28/10).
Στα αξιοσημείωτα η επίδοση του ΣΚΑΪ, ο οποίος είδε το μερίδιο του να είναι ίδιο με εκείνο της προηγούμενης Πέμπτης (23/10), σύμφωνα με τη Nielsen.
