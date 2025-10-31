search
31.10.2025 18:19

MEGA STORIES: Η συζήτηση για το θέμα ταμπού της ευθανασίας είχε «ρεύμα» αν και σε δύσκολη ώρα μετάδοσης

31.10.2025 18:19
megastories

Την προτίμησή τους στο «MEGA Stories» έδειξα σημαντική μερίδα τηλεθεατών τη νύχτα της Πέμπτης, αναδεικνύοντας την εκπομπή της Δώρας Αναγνωστοπούλου στην πρώτη θέση μεταξύ των ενημερωτικών εκπομπών που μεταδόθηκαν στη ίδια χρονική «ζώνη».

Η εκπομπή του MEGA σημείωσε ποσοστό 12,9% στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό που ήταν στον «αέρα» την ίδια ώρα με τουλάχιστον τρεις μονάδες και 9,1% στο δυναμικό κοινό 18–54, περιγράφουν κύκλοι πέριξ του τηλεοπτικού σταθμού που είναι σε θέση να γνωρίζουν, υπογραμμίζοντας πως σε επιμέρους γυναικείο κοινό, άγγιξε ποσοστό 20,9%.

Το «MEGA Stories» τόλμησε και άνοιξε τη συζήτηση για την ευθανασία, ένα πολύ ευαίσθητο και συνάμα δύσκολο ζήτημα – παραμένει ταμπού για την πολιτεία, την Εκκλησία και την κοινωνία –, εξακολουθεί να πολώνει και να διχάζει, όμως ενδιαφέρει και προβληματίζει.

