Γερμανού για Καραβάτου: «Όταν έχεις μια παρουσιάστρια που τη θέλουν κι άλλοι, την κρατάς για να μην σου τη “φάνε”»

Για το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου μίλησε το Σάββατο η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της.

Η παρουσιάστρια του Alpha μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη συνάδελφό της, εκθειάζοντας την επαγγελματική της πορεία και την προσωπικότητά της.

«Η Κατερίνα είναι κατά τη γνώμη μου μία πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια και ένα πολύ ωραίο, καθαρό, έντιμο πλάσμα με ωραία ματιά. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό το πλάσμα σαν άνθρωπος και σαν παρουσιάστρια», είπε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού.

«Απέδειξε ότι μπορεί να παρουσιάσει πολλά πράγματα. Θες My Style Rocks; Το κάνει. Ζωντανό; Το κάνει. Θες πρωινό; Το κάνει», πρόσθεσε.

Η συζήτηση οδηγήθηκε μοιραία και στη στρατηγική του ΑΝΤ1. Η Ναταλία Γερμανού χαρακτήρισε έξυπνη την κίνηση του καναλιού να διασφαλίσει την παρουσία της Καραβάτου στο δυναμικό του, καθώς έχει προτάσεις και από άλλα κανάλια.

«Πάντως, ήταν έξυπνο εκ μέρους του ΑΝΤ1 να τη δεσμεύσει στο δυναμικό του. Όταν έχεις μια παρουσιάστρια που τη θέλουν κι άλλα κανάλια, την κρατάς για να μην σου τη “φάει” κάποιος άλλος. Άρα, έξυπνο. Και το κατέκτησε αυτό με το σπαθί της η Κατερίνα, δεν το συζητώ», επισήμανε η παρουσιάστρια του «Καλύτερα δε Γίνεται».

