Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Νιετ» μέσω Αθηνών στο ρωσικό αέριο
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Η ρελάνς της Αγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Στις συμπληγάδες Βρυξελλών – Κάμπου
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Διπλή μάχη έως τις κάλπες
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Επιδοτήσεις για σπίτια άνω των 35 ετών
ΕΣΤΙΑ: Προετοιμασία εθνικής ήττας για σύνορα, βέτο, ΑΟΖ, SAFE!
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σημεία και τέρατα στο Κτηματολόγιο
ΚONTRA: Σενάρια για πρόωρες εκλογές
Real news: Το σχέδιο για υπεροπλία στο Αιγαίο
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Κυβέρνηση Στα σχοινιά Δύο νέες δικογραφίες Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Κόκκινη κάρτα στα κόμματα
Documento: Ομολογούν ότι δεν έκαναν έρευνα ενώ εντόπισαν κρίσιμο εύρημα
Διαβάστε επίσης:
Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχω ένα “πουλάκι” στον ΑΝΤ1 – Όταν παρουσιαστής δίνει γραμμές και μιλάει άσχημα τα μαθαίνουμε κι εμείς!»
Γερμανού για Καραβάτου: «Όταν έχεις μια παρουσιάστρια που τη θέλουν κι άλλοι, την κρατάς για να μην σου τη “φάνε”»
Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» – Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.