Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Νιετ» μέσω Αθηνών στο ρωσικό αέριο

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Η ρελάνς της Αγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Στις συμπληγάδες Βρυξελλών – Κάμπου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Διπλή μάχη έως τις κάλπες

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Επιδοτήσεις για σπίτια άνω των 35 ετών

ΕΣΤΙΑ: Προετοιμασία εθνικής ήττας για σύνορα, βέτο, ΑΟΖ, SAFE!

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σημεία και τέρατα στο Κτηματολόγιο

ΚONTRA: Σενάρια για πρόωρες εκλογές

Real news: Το σχέδιο για υπεροπλία στο Αιγαίο

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Κυβέρνηση Στα σχοινιά Δύο νέες δικογραφίες Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Κόκκινη κάρτα στα κόμματα

Documento: Ομολογούν ότι δεν έκαναν έρευνα ενώ εντόπισαν κρίσιμο εύρημα

