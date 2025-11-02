Βαρύ πένθος για την Αγγελική Νικολούλη – Πέθανε η μητέρα της

Δύσκολες ώρες βιώνει η Αγγελική Νικολούλη, που θρηνεί για τον θάνατο της μητέρας της.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA διατηρούσε πάντα ιδιαίτερα στενή σχέση με τη μητέρα της, που τη στήριζε σε κάθε της βήμα.

To 2024, η δημοσιογράφος είχε αναφερθεί στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της.

Η κηδεία της μητέρας, που «έφυγε» από τη ζωή τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου, μετά το τέλος της εκπομπής, θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στον Πύργο Ηλείας – τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας της εκλιπούσας.

Σε παλαιότερη ανάρτησή της το 2019, η δημοσιογράφος είχε γράψει για τη μητέρα της, αναφερόμενη στις δύσκολες στιγμές που περνούσε τότε: «Άλλο ένα μακρύ τούνελ από τα πολλά που διασχίζω αυτόν τον μήνα μέχρι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Αρχίζουμε όμως και βλέπουμε το φως στην άκρη του. Κράτα γερά μανούλα!».

