search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 19:25
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2025 17:51

Η γκάφα του Σταματόπουλου που διηγήθηκε η Χρηστίδου – Πήγε σε εστιατόριο και έστειλε σε… λάθος Χριστοφόρου τα λεφτά (video)

02.11.2025 17:51
stamatopoulos

Ενα δείπνο σε εστιατόριο κόστισε… ακριβά στον Παύλο Σταματόπουλο, αλλά λόγω δικού του λάθος.

Ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου, διηγήθηκε τη γκάφα του με την παρουσιάστρια όπου πήγε να στείλει λεφτά με IRIS σε έναν φίλο που ήταν στο τραπέζι για να πληρώσει το μερίδιό του, αλλά τα έστειλε αλλού και δεν τα πήρε και πίσω.

Η Σίσσυ Χρηστίδου εξήγησε ότι είχαν βγει για φαγητό με ένα γνωστό ζευγάρι, τη Μαριλού Ρεπαπή και τον σύζυγό της και διευθυντή προγράμματος του ΑΝΤ1, Νίκο Χριστοφόρου.

Όλα πήγαιναν καλά μέχρι την στιγμή που ήρθε ο λογαριασμός όπου έπρεπε να πληρώσει ο καθένας από 60 ευρώ. Εκεί ο Σταματόπουλος τα έστειλε στο σωστό επίθετο, αλλά σε λάθος πρόσωπο…

«Έχουμε πάει να φάμε την Παρασκευή με ένα άλλο ζευγάρι, τον Νίκο Χριστοφόρου και τη Μαριλού. Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, βγαίνουμε συχνά. Έρχεται ο λογαριασμός. Περιμένουμε ότι οι άντρες θα πληρώσουν τον λογαριασμό. Ο Νίκος πληρώνει για τη γυναίκα του, ο Παύλος ούτε καν για μένα που με συνόδευε. Λέει ο Νίκος “θα πληρώσω εγώ” και λέει ο Παύλος “θα τα στείλω με IRIS”» ξεκίνησε να περιγράφει η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Επειδή έχω και πρεσβυωπία και δεν έχω και πολλούς Χριστοφόρου στο κινητό μου, τον Νίκο και τον Κωνσταντίνο. Έτσι όπως μεταφέρω λεφτά και λέει επιτυχής συναλλαγή βλέπω Κωνσταντίνος Χριστοφόρου! Του έστειλα ξαφνικά 60 ευρώ! Τα κράτησε. Ξαφνικά η βραδιά μου βγήκε 60 ευρώ στον Κωνσταντίνο χωρίς λόγο και 60 στον άλλον Χριστοφόρου! Το θέμα είναι ότι τα χρειάζομαι αυτά τα 60 ευρώ» συνέχισε την ιστορία ο Παύλος Σταματόπουλος που ήταν σε απόγνωση για το χαράτσι που πλήρωσε στα καλά καθούμενα.

«Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είδε ξαφνικά στον λογαριασμό του 60 ευρώ με τη δικαιολογία “Παυλίτος”» συμπλήρωσε η Σίσσυ που είχε πέσει κάτω από τα γέλια.

«Είναι ντροπή να πάρω τον Χριστοφόρου να ζητήσω τα χρήματα πίσω; Γιατί είναι ντροπή; Είναι ντροπή να τον πάρω να του πω “γεια σου Κωνσταντίνε έχουμε να μιλήσουμε κάποια χρόνια;”» αναρωτήθηκε.
Παραμένει άγνωστο αν ο τραγουδιστής του επέστρεψε τα χρήματα…

Διαβάστε επίσης:

Τσουρός σε Γερμανού: «Είναι σαν να γυρνάω στο σπίτι μου» (Video)

Χαριτάτος για Ρέβη: «Όταν πηγαίνεις σε ένα κανάλι που δεν γνωρίζεις τις ισορροπίες, θα σου προκύψουν απρόοπτα»

Βαρύ πένθος για την Αγγελική Νικολούλη – Πέθανε η μητέρα της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos vouli 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν»

Louvre
ΚΟΣΜΟΣ

Κλοπή στον Λούβρο: Οι διαρρήκτες ήταν τελικά… ερασιτέχνες και όχι επαγγελματίες, λέει εισαγγελέας

aytokinito_vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο φρουρούμενους τραυματίες

veranta-lalas-xenodoxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Εντοπίστηκαν τα όπλα με τα οποία τον γάζωσαν – Δέχτηκε πάνω από δέκα σφαίρες

blic_nikolic1
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Νέα στοιχεία για τον ρόλο του διαιτητή Νίκολιτς στη συμμορία Βρατσάρτσι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 19:25
famellos vouli 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν»

Louvre
ΚΟΣΜΟΣ

Κλοπή στον Λούβρο: Οι διαρρήκτες ήταν τελικά… ερασιτέχνες και όχι επαγγελματίες, λέει εισαγγελέας

aytokinito_vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο φρουρούμενους τραυματίες

1 / 3