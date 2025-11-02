Η γκάφα του Σταματόπουλου που διηγήθηκε η Χρηστίδου – Πήγε σε εστιατόριο και έστειλε σε… λάθος Χριστοφόρου τα λεφτά (video)

Ενα δείπνο σε εστιατόριο κόστισε… ακριβά στον Παύλο Σταματόπουλο, αλλά λόγω δικού του λάθος.

Ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου, διηγήθηκε τη γκάφα του με την παρουσιάστρια όπου πήγε να στείλει λεφτά με IRIS σε έναν φίλο που ήταν στο τραπέζι για να πληρώσει το μερίδιό του, αλλά τα έστειλε αλλού και δεν τα πήρε και πίσω.

Η Σίσσυ Χρηστίδου εξήγησε ότι είχαν βγει για φαγητό με ένα γνωστό ζευγάρι, τη Μαριλού Ρεπαπή και τον σύζυγό της και διευθυντή προγράμματος του ΑΝΤ1, Νίκο Χριστοφόρου.

Όλα πήγαιναν καλά μέχρι την στιγμή που ήρθε ο λογαριασμός όπου έπρεπε να πληρώσει ο καθένας από 60 ευρώ. Εκεί ο Σταματόπουλος τα έστειλε στο σωστό επίθετο, αλλά σε λάθος πρόσωπο…

«Έχουμε πάει να φάμε την Παρασκευή με ένα άλλο ζευγάρι, τον Νίκο Χριστοφόρου και τη Μαριλού. Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, βγαίνουμε συχνά. Έρχεται ο λογαριασμός. Περιμένουμε ότι οι άντρες θα πληρώσουν τον λογαριασμό. Ο Νίκος πληρώνει για τη γυναίκα του, ο Παύλος ούτε καν για μένα που με συνόδευε. Λέει ο Νίκος “θα πληρώσω εγώ” και λέει ο Παύλος “θα τα στείλω με IRIS”» ξεκίνησε να περιγράφει η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Επειδή έχω και πρεσβυωπία και δεν έχω και πολλούς Χριστοφόρου στο κινητό μου, τον Νίκο και τον Κωνσταντίνο. Έτσι όπως μεταφέρω λεφτά και λέει επιτυχής συναλλαγή βλέπω Κωνσταντίνος Χριστοφόρου! Του έστειλα ξαφνικά 60 ευρώ! Τα κράτησε. Ξαφνικά η βραδιά μου βγήκε 60 ευρώ στον Κωνσταντίνο χωρίς λόγο και 60 στον άλλον Χριστοφόρου! Το θέμα είναι ότι τα χρειάζομαι αυτά τα 60 ευρώ» συνέχισε την ιστορία ο Παύλος Σταματόπουλος που ήταν σε απόγνωση για το χαράτσι που πλήρωσε στα καλά καθούμενα.

«Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είδε ξαφνικά στον λογαριασμό του 60 ευρώ με τη δικαιολογία “Παυλίτος”» συμπλήρωσε η Σίσσυ που είχε πέσει κάτω από τα γέλια.

«Είναι ντροπή να πάρω τον Χριστοφόρου να ζητήσω τα χρήματα πίσω; Γιατί είναι ντροπή; Είναι ντροπή να τον πάρω να του πω “γεια σου Κωνσταντίνε έχουμε να μιλήσουμε κάποια χρόνια;”» αναρωτήθηκε.

Παραμένει άγνωστο αν ο τραγουδιστής του επέστρεψε τα χρήματα…

