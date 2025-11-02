Τσουρός σε Γερμανού: «Είναι σαν να γυρνάω στο σπίτι μου» (Video)

Πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή του από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο Κώστας Τσουρός επέστρεψε στο πλατό το μεσημέρι της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, αυτή τη φορά ως καλεσμένος, συγκινώντας τη Ναταλία Γερμανού και τους τηλεθεατές.

Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε τον πρώην συνεργάτη της με ένα πλατύ χαμόγελο, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή της προς το πρόσωπό του.

«Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Εμείς με τον Κώστα, δεν έχουμε χάσει ποτέ την επαφή μας. Θα έχω πάντα να λέω για την εντιμότητά του, τα επαγγελματικά του ταλέντα τα γνωρίζετε. Εγώ θέλω να πω για την επαγγελματική του εντιμότητα, που πέντε μήνες πριν λήξει η σεζόν είχε έρθει στο γραφείο και μου είχε πει ότι θέλει να είμαι η πρώτη που θα το μάθει, ότι έχει δεχτεί μια πρόταση και θα ήθελε χωρίς μεταξύ μας κακία να τον αφήσω να ακολουθήσει την καρδιά του», είπε η Ναταλία Γερμανού, φανερά συγκινημένη.

Από τη δική του πλευρά, ο Κώστας Τσουρός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, τονίζοντας πως ένιωσε σαν να μην έλειψε ποτέ από την εκπομπή.

«Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε. Μου φαίνεται σαν χθες. Θεωρώ ότι δεν έφυγα ποτέ από εδώ με κάποιο τρόπο… Είναι σαν να γυρνάω στο σπίτι μου. Ήμασταν μαζί εδώ τρία χρόνια, ξεκινήσαμε μαζί, εσύ έκανες 8 χρόνια, τα τρία πρώτα ήμασταν μαζί, ήσουν σχολείο.

Πάντα, κάθε μέρα όταν είμαι στον αέρα θυμάμαι κάτι που μου έχεις πει εσύ, πώς αντιμετώπιζες τα πράγματα. Είχα μάθει τόσα πράγματα από σένα», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, προκαλώντας συγκίνηση στο πλατό.

