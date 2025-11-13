search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 16:31
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

13.11.2025 15:29

ΕΣΗΕΑ: Νέα 48ωρη απεργία στον ραδιοσταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5

13.11.2025 15:29
sto_kokkino_new

Η νέα 48ωρη απεργία που κήρυξε η ΕΣΗΕΑ στον κομματικό ραδιοσταθμό του ΣΥΡΙΖΑ «Στο Κόκκινο 105,5» αποτελεί δείκτη ότι μέχρι τώρα δεν έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη- θετική- για το προσωπικό του.

Η νέα κινητοποίηση έχει ορίζοντα έως τα ξημερώματα (06.00) του Σαββάτου σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Λέγεται ότι έχει ζητηθεί η αποχώρηση μιας χούφτας δημοσιογράφων- παρότι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 4,5 μήνες- στον ήδη υποστελεχωμένο, όπως υποστηρίζεται, ραδιοσταθμό.

