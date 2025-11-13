Λαζόπουλος: Συγκλόνισε η γιαγιά, που μεγάλωσε 8 παιδιά  – «Πού είναι εκείνο το fund να το ιδώ τετ α τετ να του πληρώσω το δάνειο;»   

Για την ωμή και σκληρή πραγματικότητα που ζουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι και κυρίως στην περιφέρεια, μίλησε ο Λάκης Λαζόπουλος στο Αλ Τσαντίρι.

ΕΛΤΑ, funds, αγροτικός τομέας, ζητήματα για τα οποία η κυβέρνηση έχει βαθμολογηθεί… κάτω από τη βάση, ταλαιπωρούν πολλούς Ελληνες και μια ηλικιωμένη γυναίκα από την Περιφέρεια που τα βιώνει έντονα στο πετσί της, τα σχολίασε στη κάμερα της του «Αλ Τσαντίρι».

Η ηλικιωμένη εξηγούσε για τα ΕΛΤΑ το… αυτονόητο: ότι άνθρωποι της γενιάς της δεν γνωρίζουν από τεχνολογία και αρκετοί ούτε γράμματα, επομένως το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια κάνει τη δουλειά τους δύσκολη.

Η συμπαθέστατη ηλικιωμένη γυναίκα, εξήγησε στη κάμερα του Al Tsantiri πώς μεγάλωσε με 8 παιδιά μέσα στο σπίτι, ενώ αποκάλυψε ότι ενώ πλήρωνε κανονικά το δάνειο της κόρης της και του παιδιού της, το δάνειο πέρασε σε… fund, άλλη μία από τις πολύ συνηθισμένες πλέον περιπτώσεις δανειοληπτών που ενώ είναι συνεπείς, ξαφνικά βρίσκονται στο έλεος των servicers.

«Εγώ παίρνω 360 ευρώ. Αν θα του τα δώσω περνάει μια μέρα;» ρώτησε η γυναίκα εννοώντας τον πρωθυπουργό… για τα χρήματα που παίρνουν οι συνταξιούχοι.

«Αν δε στείλουμε αρνιά στην Αθήνα, θα τρώνε τα τσιμέντα»

«Μου έδιναν 100 ευρώ τιμητική ως πολύτεκνη και όταν μπήκαμε στο μνημόνιο το έκοψαν το 2011. Με 338 ευρώ να πληρώνω ΔΕΗ, Κοινόχρηστα , ΕΥΔΑΠ και τηλέφωνο. Εκοψα τις… φιλοξενίες γιατί δε βγαίνω. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αν δε μεγαλώσω τα αρνιά να τα στείλω στην Αθήνα, εκεί θα τρώνε τσιμέντα…» είπε με νόημα.

«Πούλησαν στα fund το δάνειο και πρόπερσι μου είπαν ότι δεν μπορούσα να πληρώσω γιατί μεταβιβάστηκε στο fund. Εγώ ήθελα να τους δω να πληρώσω. Τώρα πληρώνει εκεί η κόρη μου και δε ξέρει πότε θα το εξοφλήσει. Κάνουν εγκλήματα» είπε ακόμη η συμπαθέστατη γιαγιά αποτυπώνοντας την σκληρή πραγματικότητα που ζει ο μέσος Ελληνας.

