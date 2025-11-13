search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 14:49
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 13:37

Λαζόπουλος: Συγκλόνισε η γιαγιά, που μεγάλωσε 8 παιδιά  – «Πού είναι εκείνο το fund να το ιδώ τετ α τετ να του πληρώσω το δάνειο;»   

13.11.2025 13:37
lazopoulos-new (2)

Για την ωμή και σκληρή πραγματικότητα που ζουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι και κυρίως στην περιφέρεια, μίλησε ο Λάκης Λαζόπουλος στο Αλ Τσαντίρι.

ΕΛΤΑ, funds, αγροτικός τομέας, ζητήματα για τα οποία η κυβέρνηση έχει βαθμολογηθεί… κάτω από τη βάση, ταλαιπωρούν πολλούς Ελληνες και μια ηλικιωμένη γυναίκα από την Περιφέρεια που τα βιώνει έντονα στο πετσί της, τα σχολίασε στη κάμερα της του «Αλ Τσαντίρι».

Η ηλικιωμένη εξηγούσε για τα ΕΛΤΑ το… αυτονόητο: ότι άνθρωποι της γενιάς της δεν γνωρίζουν από τεχνολογία και αρκετοί ούτε γράμματα, επομένως το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια κάνει τη δουλειά τους δύσκολη.

Η συμπαθέστατη ηλικιωμένη γυναίκα, εξήγησε στη κάμερα του Al Tsantiri πώς μεγάλωσε με 8 παιδιά μέσα στο σπίτι, ενώ αποκάλυψε ότι ενώ πλήρωνε κανονικά το δάνειο της κόρης της και του παιδιού της, το δάνειο πέρασε σε… fund, άλλη μία από τις πολύ συνηθισμένες πλέον περιπτώσεις δανειοληπτών που ενώ είναι συνεπείς, ξαφνικά βρίσκονται στο έλεος των servicers.

«Εγώ παίρνω 360 ευρώ. Αν θα του τα δώσω περνάει μια μέρα;» ρώτησε η γυναίκα εννοώντας τον πρωθυπουργό… για τα χρήματα που παίρνουν οι συνταξιούχοι.

«Αν δε στείλουμε αρνιά στην Αθήνα, θα τρώνε τα τσιμέντα»

«Μου έδιναν 100 ευρώ τιμητική ως πολύτεκνη και όταν μπήκαμε στο μνημόνιο το έκοψαν το 2011. Με 338 ευρώ να πληρώνω ΔΕΗ, Κοινόχρηστα , ΕΥΔΑΠ και τηλέφωνο. Εκοψα τις… φιλοξενίες γιατί δε βγαίνω. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αν δε μεγαλώσω τα αρνιά να τα στείλω στην Αθήνα, εκεί θα τρώνε τσιμέντα…» είπε με νόημα.

«Πούλησαν στα fund το δάνειο και πρόπερσι μου είπαν ότι δεν μπορούσα να πληρώσω γιατί μεταβιβάστηκε στο fund. Εγώ ήθελα να τους δω να πληρώσω. Τώρα πληρώνει εκεί η κόρη μου και δε ξέρει πότε θα το εξοφλήσει. Κάνουν εγκλήματα» είπε ακόμη η συμπαθέστατη γιαγιά αποτυπώνοντας την σκληρή πραγματικότητα που ζει ο μέσος Ελληνας.

Διαβάστε επίσης:

BBC: Άγνοια για το «μοντάζ» στην «πειραγμένη» εκπομπή του «Panorama» δηλώνει η συμπαραγωγός εταιρεία

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός – Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Συγκινημένος ο Πάνος Ρούτσι: «Χωρίς αυτούς δεν θα είχα αντέξει» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lazopoulos-new
MEDIA

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Πρώτος ο Λάκης Λαζόπουλος στην τηλεθέαση

thief_bag
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 55χρονο τσαντάκια που «χτυπούσε» σε Νίκαια, Καμίνια και Αιγάλεω – Εξιχνιάστηκαν 10 ληστείες

papandreou-liani
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Χυτήρης εξηγεί 37 χρόνια μετά το νόημα πίσω από το περίφημο νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου στη Δήμητρα Λιάνη (video)

mitsotakis_elefsina_0
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους μισθούς λόγω μείωσης των φόρων

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι, ξεψύχησε κατά τη διακομιδή του στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

vroxi larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 14:47
lazopoulos-new
MEDIA

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Πρώτος ο Λάκης Λαζόπουλος στην τηλεθέαση

thief_bag
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 55χρονο τσαντάκια που «χτυπούσε» σε Νίκαια, Καμίνια και Αιγάλεω – Εξιχνιάστηκαν 10 ληστείες

papandreou-liani
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Χυτήρης εξηγεί 37 χρόνια μετά το νόημα πίσω από το περίφημο νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου στη Δήμητρα Λιάνη (video)

1 / 3