Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός – Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Διαστάσεις φαίνεται ότι παίρνει η κόντρα ανάμεσα σε Λάκη Λαζόπουλο και Γιώργο Λιάγκα, με τον παρουσιαστή του «Πρωινού» να κινείται νομικά έπειτα από τη σάτιρα που δέχθηκε στην τελευταία εκπομπή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Ο Λάκης Λαζόπουλος, γνωστός για το αιχμηρό του χιούμορ, αναφέρθηκε στο γεγονός επί σκηνής, κρατώντας, μάλιστα, το εξώδικο στο χέρι.

«Καταρχήν, κύριε Λιάγκα, αν ήρθες εσύ μετά από δυόμιση χιλιάδες χρόνια για να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες. Άργησες πάρα πολύ» είπε, επισημαίνοντας ότι ούτε ο ίδιος ούτε και η σάτιρα τρομάζει με ένα εξώδικο.

«Ακόμα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που προηγήθηκε από σένα, ζητώντας από το MEGA να σταματήσω, δεν τα κατάφερε. Γιατί απλά το κανάλι δεν ήθελε. Δεν είναι στο χέρι μου. Αλλά εμένα και να με διώξουν από το κανάλι, δεν θα άλλαζα τις απόψεις μου. Εγώ δεν κάνω κωλοτούμπες στον αέρα» τόνισε.

«Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος σου ανοιχτός»

«Εγώ στη ζωή μου πήγα και στην υπεράσπιση της Μαλβίνας εναντίον του καναλιού μου του MEGA και φαντάζομαι να καταλαβαίνεις πόσες πιέσεις δέχτηκα για να μην πάω. Πήγα και στην υπεράσπιση για τον Τζίμη Πανούση. Γιατί αντίθετα από σένα, πιστεύω ότι η σάτιρα είναι ο μόνος τρόπος για να ανασαίνει μια ολόκληρη εποχή όταν περνάει δύσκολα. Η κοινωνία χρειάζεται οξυγόνο. Η άποψή σου για τον εαυτό σου είναι γνωστή σε όλους Γιώργο και τη λες καθημερινά. Τι θες τώρα να έρθω στο δικαστήριο; Να κάνω τι; Να συμφωνήσω με εσένα; Να μου αποδείξεις ότι είσαι έξυπνος και όχι πονηρός; Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος σου ανοιχτός. Η άποψή μου δεν αλλάζει. Θα ήθελα μόνο να σου πω ότι κυβέρνηση ψάχνει εναγωνίως να βρει κάποιον να καταφέρει ένα πλήγμα στη σάτιρα για να μπορέσουν χρησιμοποιώντας τον. Να διαλύσουν με μηνύσεις τους πάντες και να θυμώσουν μια και καλή οποιαδήποτε ελεύθερη φωνή» κατέληξε, με το κοινό να τον χειροκροτά ασταμάτητα.

Απευθυνόμενος δε, στον Γιώργο Λιάγκα, πρόσθεσε: «Μετά το εξώδικο δεν σε ξεματιάζω. Ποιος σε ματιάζει; Μόνος σου ματιάζεσαι. Αυτοματιάζεσαι. Σταμάτα να αυτοδοξάζεσαι όλη μέρα».

Πώς ξεκίνησε η διαμάχη Λιάγκα-Λαζόπουλου

Η ένταση μεταξύ των δύο ξεκίνησε έπειτα από προηγούμενη εκπομπή του Λαζόπουλου, όπου ο κωμικός σχολίασε δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Υπάρχουν παρουσιαστές που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και ζυγίζουν τις λέξεις τους. Για να καταλάβω δηλαδή, η λέξη βλάξ είναι πιο ελαφριά από τη λέξη ανόητος; Εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι. Το κάτω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κουτοπονηριά. Το πάνω σκαλοπάτι είναι η κακία. Εκεί κινείσαι, σε αυτά τα τρία σκαλοπάτια» είχε πει ο κωμικός, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο ο παρουσιαστής είχε παρουσιάσει το θέμα στην εκπομπή του.

