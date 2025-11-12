search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 00:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 23:58

Πυρκαγιά κοντά σε χωματερή στον Ασπρόπυργο – Πυκνός καπνός προς το Χαϊδάρι

12.11.2025 23:58
MixCollage-12-Nov-2025-11-56-PM-357

Ανησυχία προκάλεσε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου φωτιά που ξέσπασε σε χωματερή στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, με τους κατοίκους της περιοχής να βλέπουν πυκνό, μαύρο καπνό να καλύπτει τον ουρανό και να κινείται προς το Χαϊδάρι, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που εκείνη την ώρα έπνεαν στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε περιοχή με σκουπίδια. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 4 πυροσβέστες και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το thriassio_gr υπήρξε έντονη οσμή καμένου πλαστικού και ο μαύρος καπνός ήταν ορατός σε μεγάλη απόσταση, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική σε περιοχές του Χαϊδαρίου και του Ασπροπύργου.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας: Ίδιο όνομα με άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν είχε το 27χρονο θύμα

Νέα σύλληψη για τη βόμβα στα Βορίζια – Συνελήφθη ανιψιός του Φανούρη Καργάκη

Μετρό: Συρμός σταμάτησε στο Μοναστηράκι γιατί έβγαζε καπνούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panos-routsi-lazopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινημένος ο Πάνος Ρούτσι: «Χωρίς αυτούς δεν θα είχα αντέξει» (Video)

g7
ΚΟΣΜΟΣ

G7: Επιτακτική ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, υπογραμμίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών

evans-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρήξη αχίλλειου τένοντα υπέστη τελικά ο Κίναν Έβανς – Σοκ στον Ολυμπιακό

MixCollage-12-Nov-2025-11-56-PM-357
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά κοντά σε χωματερή στον Ασπρόπυργο – Πυκνός καπνός προς το Χαϊδάρι

turkey egypt
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου για εμπόριο, ενέργεια, Γάζα, Συρία, Λιβύη και Σουδάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

milopita_cake2
CUCINA POVERA

Απλή μηλόπιτα κέικ, αφράτη σαν παντεσπάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 00:41
panos-routsi-lazopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινημένος ο Πάνος Ρούτσι: «Χωρίς αυτούς δεν θα είχα αντέξει» (Video)

g7
ΚΟΣΜΟΣ

G7: Επιτακτική ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, υπογραμμίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών

evans-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρήξη αχίλλειου τένοντα υπέστη τελικά ο Κίναν Έβανς – Σοκ στον Ολυμπιακό

1 / 3