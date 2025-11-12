Πυρκαγιά κοντά σε χωματερή στον Ασπρόπυργο – Πυκνός καπνός προς το Χαϊδάρι

Ανησυχία προκάλεσε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου φωτιά που ξέσπασε σε χωματερή στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, με τους κατοίκους της περιοχής να βλέπουν πυκνό, μαύρο καπνό να καλύπτει τον ουρανό και να κινείται προς το Χαϊδάρι, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που εκείνη την ώρα έπνεαν στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε περιοχή με σκουπίδια. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 4 πυροσβέστες και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το thriassio_gr υπήρξε έντονη οσμή καμένου πλαστικού και ο μαύρος καπνός ήταν ορατός σε μεγάλη απόσταση, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική σε περιοχές του Χαϊδαρίου και του Ασπροπύργου.

