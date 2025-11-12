Δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας: Ίδιο όνομα με άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν είχε το 27χρονο θύμα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του 27χρονου, που βρέθηκε δεμένος με χειροπέδες και απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας, με τα νέα στοιχεία που έρχονται στο «φως» να περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Live News, οι έρευνες των Αρχών εστιάζονται στα Βίλια, εκεί που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το όχημα του 27χρονου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, το θύμα είχε λευκό ποινικό μητρώο, ενώ δε φαίνεται να εμπλέκεται σε οργανωμένα κυκλώματα ναρκωτικών ή όπλων.

Παράλληλα, από τις έρευνες έχει αποκλειστεί και η εμπλοκή του σε δολοφονία ενός ποινικού πριν από μερικές ημέρες.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έρχονται στο «φως», ο 27χρονος υπάρχει πιθανότητα να στοχοποιήθηκε λόγω συνωνυμίας, καθώς έφερε το ίδιο όνομα με άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν, που εμπλέκεται σε πολλές δολοφονίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, το ενδεχόμενο να σκότωσαν τον 27χρονο από λάθος, επειδή είχε το ίδιο όνομα με έναν ποινικό, δε φαίνεται να ευσταθεί.

Σύμφωνα με όσα είπε στο Live News ο Γεράσιμος Κουρούκλης, διοικητής της υπηρεσίας Silver Alert, ο 27χρονος έφυγε από το σπίτι του στις 4 Νοεμβρίου και πήγε στα Βίλια Αττικής. Από εκεί, τηλεφώνησε στη σύζυγό του και της είπε ότι περίμενε το ραντεβού του, και μετά το τηλέφωνό του έκλεισε.

Την ίδια ώρα, το φιλικό περιβάλλον του 27χρονου λέει ότι στα Βίλια θα συναντούσε μία κυρία, την οποία είχε γνωρίσει το τελευταίο διάστημα μέσω TikTok.

Διαβάστε επίσης:

Νέα σύλληψη για τη βόμβα στα Βορίζια – Συνελήφθη ανιψιός του Φανούρη Καργάκη

Μετρό: Συρμός σταμάτησε στο Μοναστηράκι γιατί έβγαζε καπνούς

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη