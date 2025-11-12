Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 52χρονη, η οποία φέρεται να ήταν αρχηγός κυκλώματος που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, μέλος της οποίας ήταν και ο ιερέας YouTuber.

Μαζί με την 52χρονη, τον δρόμο για τη φυλακή πήραν ακόμη δύο άτομα, που φέρονται να ήταν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε κοκαΐνη και χασίς, χρησιμοποιώντας ως «καβάτζες» ακόμη και ιερούς ναούς.

Στους 7 οι προφυλακισθέντες για το μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 52χρονη στην απολογία της αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και της διακίνησης ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι η ίδια είναι χρήστης. Αναφορικά με τις συνομιλίες που της αποδίδονται με τους ρασοφόρους, η ίδια τις απέδωσε στην… πίστη της.

Όλες τις κατηγορίες αρνήθηκε και ένας 50χρονος, που επίσης κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα. «Πουθενά δεν αναφέρεται, ότι στην κατοχή μου βρέθηκε η οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία, κανείς δεν καταθέτει να με είδε ή να πληροφορήθηκε ότι κατέχω, ή διακινώ, ή αγοράζω και πουλάω ναρκωτικά, ή ότι είμαι μέλος της οποιασδήποτε οργάνωσης. Μάλιστα, από την έρευνα και έκθεση κατάσχεσης στο σπίτι μου, αλλά και στο αυτοκίνητό μου, τα οποία δεσμεύτηκαν και ερευνήθηκαν, δε βρέθηκε ούτε ίχνος οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας, πράγμα που δε θα συνέβαινε, εάν εγώ ασχολιόμουν, αγόραζα, κατείχα, μετέφερα, πουλούσα η χρησιμοποιούσα τις οποιεσδήποτε ναρκωτικές ουσίες, όπως αυτό συμβαίνει στους συγκατηγορούμενούς μου», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 50χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες.

«Κανένας από τους συγκατηγορούμενούς μου δεν αναφέρθηκε σε εμένα και δε λέει, ότι ήρθε σε επαφή μαζί μου, ή ότι χωρίς να έχει έρθει σε επαφή μαζί μου, πληροφορήθηκε ότι είχα ναρκωτικά, έδωσα ναρκωτικά, μετέφερα ναρκωτικά, πωλούσα ναρκωτικά, έκανα χρήση ναρκωτικών. Είναι τελείως αστεία η σκέψη, ότι εγώ ενδιαφερόμουν και επιμελούμουν την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε άγνωστο τόπο, σε άγνωστο μέρος, που δε βρέθηκε το οποιοδήποτε δεντρύλλιο και ποτέ κανένας άνθρωπος δεν αναφέρθηκε σε εμένα για τέτοια πράξη ή και για οποιαδήποτε από αυτές για τις οποίες κατηγορούμαι», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, μεταξύ των οποίων ο ιερέας YouTuber και ένας ακόμη ιερέας.

