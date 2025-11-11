search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025
11.11.2025

Στη φυλακή ο ιερέας YouTuber και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την εμπλοκή τους σε κύκλωμα ναρκωτικών

11.11.2025 20:53
Στη φυλακή οδηγήθηκαν τέσσερις από τους οκτώ συλληφθέντες για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία, ανάμεσά τους και ο γνωστός ιερέας YouTuber.

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν σήμερα τέσσερα μέλη του κυκλώματος, ενώ αύριο, Τετάρτη 12/11, θα απολογηθούν ακόμη τρία πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, και συγκεκριμένα η 52χρονη, φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος, και άλλα δύο άτομα, φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ανάμεσα σε όσους προφυλακίστηκαν σήμερα, ο παπάς YouTuber, και ένας ακόμη ιερέας.  

Σημειώνεται ότι το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε σήμερα και ο γιος της 52χρονης κατηγορούμενης, στον οποίο δεν αποδίδεται συμμετοχή στην οργάνωση, αλλά κατηγορείται για το πλημμέλημα της βίας κατά υπαλλήλων, καθώς φέρεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

