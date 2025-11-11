«Υπάρχουν μακαρόνια»: Νέοι διάλογοι από το κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ρασοφόρων, που εξαρθρώθηκε.
Ο πάτερ Παρθένος, που εκτός από ιερωμένος ήταν μοντέλο και YouTuber, πέρασε νωρίς το πρωί την πόρτα της εισαγγελίας, μαζί με τα υπόλοιπα 7 μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Η 52χρονη φερόμενη αρχηγός θα απολογηθεί αύριο Τετάρτη (12/11).
Στο κύκλωμα συμμετείχαν συνολικά τρεις παλαιοημερολογίτες ιερείς. Από τη δράση τους, σε εμπόριο ναρκωτικών και διακίνηση μεταναστών, το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε τουλάχιστον 105.000 ευρώ.
Διάλογος 1
Σε άλλη συνομιλία ένας από τους εμπλεκόμενους ρασοφόρους ακούγεται να λέει στην φερόμενη ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος πως κάποιος είχε κρεμάσει πανό με σύνθημα σε βάρος τους.
Διάλογος 2
