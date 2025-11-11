search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 20:45
ΕΛΛΑΔΑ

11.11.2025 20:06

«Υπάρχουν μακαρόνια»: Νέοι διάλογοι από το κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους

11.11.2025 20:06
pater-parthenios

Κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ρασοφόρων, που εξαρθρώθηκε.

Ο πάτερ Παρθένος, που εκτός από ιερωμένος ήταν μοντέλο και YouTuber, πέρασε νωρίς το πρωί την πόρτα της εισαγγελίας, μαζί με τα υπόλοιπα 7 μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Η 52χρονη φερόμενη αρχηγός θα απολογηθεί αύριο Τετάρτη (12/11).

Στο κύκλωμα συμμετείχαν συνολικά τρεις παλαιοημερολογίτες ιερείς. Από τη δράση τους, σε εμπόριο ναρκωτικών και διακίνηση μεταναστών, το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε τουλάχιστον 105.000 ευρώ.

Διάλογος 1

  • Ιερέας: Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς);
  • Αρχηγός: Όχι ρε. Που να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον.  Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες;
  • Ιερέας: Ναι.
  • Αρχηγός: Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το χα βάλει;
  • Ιερέας: Δεν ξέρω. Ρωτάω αν…
  • Αρχηγός: {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω.
  • Ιερέας: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πως το λένε. Είμαι στη μέση, σαν τον μ…..α.

Σε άλλη συνομιλία ένας από τους εμπλεκόμενους ρασοφόρους ακούγεται να λέει στην φερόμενη ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος πως κάποιος είχε κρεμάσει πανό με σύνθημα σε βάρος τους.

Διάλογος 2

  • Αρχηγικό μέλος: Έλα. Έλα. Και τι έγραφε το πανό;
  • Ιερέας: Ότι κλέβουμε τα λεφτά του κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά και ζιγκολό.
  • Αρχηγικό μέλος: Τι λες ρε φίλε; {…} Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά;
  • Ιερέας: Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι για μικροποσά, για 300 εδώ, 200 εκεί, θα γίνουμε τσ……κι.

