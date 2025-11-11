Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Ελληνίδα ομογενής και καρκινοπαθής είχε κάνει δωρεά 200.000 ευρώ στον YouTuber ιερέα

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για τη δράση του Παρθένιου, του YouTuber ιερέα που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών, το οποίο διακινούσε χασίς και κοκαΐνη, έχοντας μετατρέψει σε «καβάτζα» ναρκωτικών ακόμη και ιερούς ναούς.

Σήμερα, Τρίτη, 11/11, η εκπομπή Live News αποκάλυψε πως ο 46χρονος ρασοφόρος κατάφερε να φτιάξει την εκκλησία στη Λιοσίων, την οποία χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση ναρκωτικών, μετά από μία μεγάλη δωρεά που έκανε μία Ελληνίδα ομογενής του Καναδά και καρκινοπαθής.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή του Mega, η γυναίκα, που πλέον δε βρίσκεται στη ζωή, έδωσε στον ιερέα YouTuber το ποσό των 200.000 ευρώ.

Τα ακριβά γούστα και οι… εξορκισμοί

Ταυτόχρονα, άνθρωποι που πήγαιναν στον ναό, κατήγγειλαν στο Mega ότι το τελευταίο διάστημα η συμπεριφορά του ιερέα είχε αλλάξει, καθώς είχε γίνει πιο απόμακρος και υπεροπτικός, ενώ είχε και ακριβά γούστα.

«Έλεγε ότι ήταν δεσπότης. Περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του. Χλιδάτα πράγματα, όχι της σειράς. Εγώ λέει: ”είμαι από πλούσια οικογένεια και το οικόπεδο ήταν δικό μου”. Τα ράσα του ήταν πολύ προσεγμένα, η μίτρα πολύ προσεγμένη, η ράβδος, αφού αποκαλούνταν δεσπότης», καταγγέλλουν.

Μία γυναίκα που επισκεπτόταν συχνά την εκκλησία του 46χρονου αποκάλυψε στο Live News πως, πολύ συχνά, εκεί γινόντουσαν μέχρι και… εξορκισμοί: «Είχαμε πάει στη λειτουργία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα όλες τις ημέρες εγώ και στη διάρκεια του χρόνου, όλο τον χρόνο. Πήγαινα 4-5 φορές τον μήνα γιατί έκανε παρακλήσεις κάθε Τετάρτη και κάποιες φορές, έκανε και εξορκισμούς, είχα δει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα δηλαδή στη λειτουργία για να κάτσουμε και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς. Το έλεγε βέβαια ότι έκανε γιατί, ο Άγιος Παρθένιος ήταν για τα μάγια, εκτός από τους καρκινοπαθείς προστάτης».

«Δύο φορές ή τρεις είχε τύχει που πήγαινα σε λειτουργία και έλεγε μέσα διαβάζει, άμα θέλετε βγείτε έξω και δεν το αντέχετε. Είχα μπει μέσα να δω πώς είναι, τους έβαζε κάτω, έβαζε από πάνω το πετραχήλι και τους διάβαζε μέσα στον κόσμο. Φώναζαν αυτοί, έκαναν σαν να φωνάζουνε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους και έβγαζαν διάφορες κραυγές και αυτός συνέχισε να διαβάζει», πρόσθεσε η ίδια.

