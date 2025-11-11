«Τους είδα να πυροβολούν το αγροτικό του Καργάκη» – Η κατάθεση μάρτυρα «κλειδί»

Την κατάθεση μάρτυρα κλειδί, που δεν συνδέεται με καμία από τις δύο οικογένειες που εμπλέκονται στο μακελειό στα Βορίζια έχουν στη διάθεση τους οι Αρχές.

Είναι Κρητικός που ζει εκτός Κρήτης. Ήρθε για ένα γάμο στο νησί με τη σύζυγο του και αποφάσισαν με τη σύζυγο του να κάνουν μία βόλτα με το αμάξι. Όταν τυχαία βρέθηκε μπροστά στην ανταλλαγή των πυρών.

«Αν ήταν δέκα πόντους πιο πάνω, θα με είχε βρει στην κοιλιά και τώρα δεν θα μιλούσαμε εδώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το cretalive.

O μάρτυρας περιέγραψε ότι κοντά στην έξοδο του χωριού προς Ζαρό, στα 100-200 μέτρα από το Μνημείο, είδε μαζεμένα περί τα 15 άτομα, στη δεξιά μεριά του δρόμου. Είδε, ακόμα, ένα αυτοκίνητο μαύρο γυαλιστερό αγροτικό, με σκούρα φιμέ τζάμια, να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα. Το αγροτικό οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης, που πέθανε στηνανταλλαγή πυρών.

Είδε ένα καλάσνικοφ και άλλα 4-5 όπλα

Ο ίδιος «έκοψε» ταχύτητα για να περάσει ο Καργάκης. Όταν το αγροτικό έφτασε εκεί που βρίσκονταν οι συγκεντρωμένοι είδε όπλα να σηκώνονται προς το αυτοκίνητο και να πυροβολούν προς αυτό. «Σίγουρα διέκρινα ένα καλάσνικοφ, κυρίως από τον ήχο, το χαρακτηριστικό «κακάρισμα» που έκανε, ενώ συνολικά πρέπει να εμφανίστηκαν τέσσερα-πέντε όπλα, όπως πρόλαβα να δω, το ένα απ’ αυτά ήταν μακρύ, σαν καραμπίνα «χράπα-χρούπα». Τα άλλα πρέπει να ήταν πιστόλια γιατί έπεφταν ριπές με λίγους πυροβολισμούς», τόνισε.

Ο μάρτυρας δήλωσε ότι με το που αντιλήφθηκε τους πυροβολισμούς, έγειρε το σώμα του στο ύψος του τιμονιού και ανέπτυξε ταχύτητα για να φύγει. Πριν σκύψει, είδε μια γυναίκα που φορούσε ένα πολύχρωμο καφέ φόρεμα να πέφτει κάτω. Ήταν η Ευαγγελία Φραγκιουδάκη. Δίπλα της ήταν ένας άνδρας γονυπετής που φαινόταν τραυματισμένος. Όπως είπε, η Ευαγγελία Φραγκιουδάκη πριν πέσει στο έδαφος, είχε υψώσει το χέρι της και έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο , οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν για 2-3 λεπτά, σταμάτησαν για λίγο και μετά ακούστηκαν και πάλι πυροβολισμοί.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως δεν μπόρεσε να διακρίνει, αν πυροβολούσαν μέσα από το μαύρο αγροτικό, αλλά εικάζει ότι σίγουρα έτσι έγινε. Αστυνομικοί πάντως ερωτούν ξανά τον μάρτυρα αν αντιλήφθηκε να ρίπτονται πυροβολισμοί μέσα από το μαύρο αγροτικό αυτοκίνητο, δηλαδή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, με τον 65χρονο να απαντά επί λέξει, όπως μας μετέφεραν έγκυρες πηγές ενημέρωσης: « Δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο έγινε καθώς προφανώς υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών και τα άτομα της ομάδας που ήταν πεζοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν η γυναίκα και ο άνδρας που τραυματίστηκαν, θεωρώ ότι δεν πυροβολιόντουσαν μεταξύ τους. Αυτοί όλοι πυροβολούσαν το μαύρο αμάξι και βάση λογικής θεωρώ ότι και όποιος επέβαινε στο αμάξι αυτό, θα πυροβόλησε και αυτός εναντίον τους. Δεν αντιλήφθηκα εξάλλου άλλους εμπλεκόμενους. Είχε βέβαια κόσμο στα μπαλκόνια, από την αριστερή πλευρά όπως πήγαινα εγώ, αλλά δεν μπορώ να πω αν αυτοί συμμετείχαν».

