Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του άνδρα, που είχε βρεθεί πριν από μερικές ημέρες απανθρακωμένος μέσα σε καμένο αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξετάσεων DNA πρόκειται για 27χρονο υπήκοο Αλβανίας, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί από την οικογένεια του πριν από λίγα 24ωρα και είχε εκδοθεί και Silver Alert, από την Γραμμή Ζωής.

Το όνομα του απανθρακωμένου άνδρα είναι Σούλο Χάλιλι και κατάγεται από το Τεπελένι. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Χαλκίδα με την οικογένεια του.

Ο 27χρονος είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου. Πρόκειται για άτομο που δεν έχει ποινικό παρελθόν ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αλβανία.

Tο καμένο αυτοκίνητο με το απανθρακωμένο πτώμα εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου, στα Βίλια Αττικής.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα είχε δεχθεί τουλάχιστον έναν πυροβολισμό πριν απανθρακωθεί μέσα στο φλεγόμενο όχημα.

