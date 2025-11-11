search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 15:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 13:29

Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο

11.11.2025 13:29
skourta_ptoma

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του άνδρα, που είχε βρεθεί πριν από μερικές ημέρες απανθρακωμένος μέσα σε καμένο αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξετάσεων DNA πρόκειται για 27χρονο υπήκοο Αλβανίας, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί από την οικογένεια του πριν από λίγα 24ωρα και είχε εκδοθεί και Silver Alert, από την Γραμμή Ζωής.

Το όνομα του απανθρακωμένου άνδρα είναι Σούλο Χάλιλι και κατάγεται από το Τεπελένι. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Χαλκίδα με την οικογένεια του.

Ο 27χρονος είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου. Πρόκειται για άτομο που δεν έχει ποινικό παρελθόν ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αλβανία.

Tο καμένο αυτοκίνητο με το απανθρακωμένο πτώμα εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου, στα Βίλια Αττικής.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα είχε δεχθεί τουλάχιστον έναν πυροβολισμό πριν απανθρακωθεί μέσα στο φλεγόμενο όχημα.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 40χρονος καθηγητής που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Στους δρόμους οι αγρότες: Συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις, πορεία στην Αθήνα, ένταση στη Θεσσαλονίκη (Photo/Video)

Μοναδικές εικόνες στο Ρέθυμνο: Υπέροχη «συνάντηση» υδροστρόβιλου και ουράνιου τόξου (video/photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Theodorikakos
ADVERTORIAL

8o AIF (Ενότητα Ανάπτυξη & Επενδύσεις): Ξεκλειδώνοντας την Ελλάδα του 2030: Επενδύσεις, Ανταγωνιστικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

aeroskafos-c-130
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη στη Γεωργία (video)

mirodika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μυρωδικό βότανο που διώχνει το φούσκωμα και προστατεύει την καρδιά

mitsotakis_komotini_1111_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Κομοτηνή: «Είναι ειλημμένη η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση» (photos)

ypourgeio_ygeias_new
ΥΓΕΙΑ

Ερώτηση Τσίμαρη στη Βουλή: Τι συμβαίνει με τα Κέντρα Τραύματος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 15:07
Theodorikakos
ADVERTORIAL

8o AIF (Ενότητα Ανάπτυξη & Επενδύσεις): Ξεκλειδώνοντας την Ελλάδα του 2030: Επενδύσεις, Ανταγωνιστικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

aeroskafos-c-130
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη στη Γεωργία (video)

mirodika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μυρωδικό βότανο που διώχνει το φούσκωμα και προστατεύει την καρδιά

1 / 3