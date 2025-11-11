search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 15:30
11.11.2025 13:17

Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 40χρονος καθηγητής που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

11.11.2025 13:17
dikastirio
Eurokinissi

Ελεύθερος με περιοριστικους όρους αφέθηκε ο 40χρονος καθηγητής σε ειδικό σχολείο στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Οι όροι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και να μην πλησιάσει την μαθήτρια στα 100 μετρα.

Η καταγγελία έγινε την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι. Ο 40χρονος καθηγητής, σύμφωνα με την καταγγελία, το πρωί της ίδιας ημέρας, ενώ ήταν στην τάξη με ανήλικη μαθήτρια, φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του ηλικίας 5 και 7 ετών.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατά λάθος είδε η νεαρή μαθήτρια τις φωτογραφίες αυτές, καθώς τους έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έγινε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του.

Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.

