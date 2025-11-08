search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 18:28
ΕΛΛΑΔΑ

08.11.2025 16:41

Πάτρα: Την Τρίτη η απολογία του 40χρονου εργοθεραπευτή που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία (Video)

Προθεσμία για να απολογηθεί, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ζήτησε και πήρε ο 40χρονος καθηγητής σε ειδικό σχολείο στην περιοχή της Πάτρας, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία μιας 15χρονης μαθήτριας και του πατέρα της ότι της έδειξε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η καταγγελία έγινε την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι, με τον 40χρονο καθηγητή το πρωί της ίδιας ημέρας, ενώ ήταν στην τάξη με ανήλικη μαθήτρια, φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του ηλικίας 5 και 7 ετών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού αντίστοιχα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατά λάθος είδε η νεαρή μαθήτρια τις φωτογραφίες αυτές, καθώς τους έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έγινε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.

