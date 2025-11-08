Κίλι Σφακιανάκη: Πραγματοποιήθηκε στη Ριτσώνα η αποτέφρωσή της – Απών ο Νότης Σφακιανάκης

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε στη Ριτσώνα η αποτέφρωση της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του γνωστού τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη «έφυγε» ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, στις 2 Νοεμβρίου, έπειτα από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια.

