search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 15:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 14:18

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 39χρονος για τηλεφωνικές απάτες με λεία 8.000 ευρώ – Παρίστανε τον λογιστή

08.11.2025 14:18
apati

Στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα το βράδυ της Πέμπτης (6/11) προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σχετικά με υποθέσεις τηλεφωνικών απατών στο Ρέθυμνο, κατά τις οποίες με το πρόσχημα της καταμέτρησης χρυσαφικών-τιμαλφών από Δημόσια Αρχή απέσπασε κοσμήματα συνολικής αξίας 8.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, μεσημεριανές ώρες της 6.11 άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με δυο ημεδαπές σε περιοχή του Ρεθύμνου προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της καταγραφής τιμαλφών, χρυσαφικών, από Δημόσια Αρχή, τις έπεισε και παρέδωσαν κοσμήματα συνολική αξίας 8.000 ευρώ σε συνεργό του. Από την αξιοποίηση στοιχείων των Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, ταυτοποιήθηκε ο 39χρονος, ο οποίος με το ρόλο του εισπράκτορα παρέλαβε τα κοσμήματα.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, εντοπίσθηκε στο Ηράκλειο οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, πριν την επιβίβαση του σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ακολούθησε έρευνα στο όχημα και έλεγχος στον ίδιο κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, χρηματικό ποσό 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων ενώ τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στις κατόχους τους. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Από πλευράς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστάται στους πολίτες: «Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου. Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας. Μη δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα και να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Διαβάστε επίσης:

Παλλήνη: Γκαζάκι έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας

Έγκλημα στα Σκούρτα: Σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τον απανθρακωμένο πτώμα

Νέοι ψηφιακοί έλεγχοι για την προστασία ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ – Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sto-kokkino_0306_1460-820_new
MEDIA

Εργαζόμενοι στο «Κόκκινο»: Προειδοποιούν με επαναλαμβανόμενες 24άωρες απεργίες αν δεν καταβληθούν δύο μισθοί έως 10/11

kakokairia41
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Προβλήματα από την κακοκαιρία – «Λουκέτο σε δρόμους, πλημμύρισαν σπίτια (Video)

germanou_gkletsos
MEDIA

Γερμανού κατά Μουτίδου: Η hostess δεν ήταν ευγενέστατη – Λες σε καλεσμένο τρεις φορές είσαι ψεύτης

marinakis_2808_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για γκαζάκι στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας»: «Η αλήθεια ενοχλεί»

kypros-simaia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ένταση στην ουδέτερη ζώνη με γεωργούς και κατοχικούς στρατιωτικούς – Διαβήματα της κυβέρνησης στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 15:48
sto-kokkino_0306_1460-820_new
MEDIA

Εργαζόμενοι στο «Κόκκινο»: Προειδοποιούν με επαναλαμβανόμενες 24άωρες απεργίες αν δεν καταβληθούν δύο μισθοί έως 10/11

kakokairia41
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Προβλήματα από την κακοκαιρία – «Λουκέτο σε δρόμους, πλημμύρισαν σπίτια (Video)

germanou_gkletsos
MEDIA

Γερμανού κατά Μουτίδου: Η hostess δεν ήταν ευγενέστατη – Λες σε καλεσμένο τρεις φορές είσαι ψεύτης

1 / 3