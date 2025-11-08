Χαλκίδα: Στα δικαστήρια οι 4 συλληφθέντες για την οπαδική δολοφονία του 20χρονου – Προφυλακιστέοι οι 3 (Video)

Την πόρτα των δικαστηρίων Χαλκίδας πέρασαν τέσσερις ακόμη συλληφθέντες από το φονικό του 20χρονου.

Από τους 7 συνολικά συλληφθέντες, οι τρεις χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι, για το οπαδικό επεισόδιο που κατέληξε στον θάνατο ενός εκ των εμπλεκομένων.

Οι τρεις νεαροί 19, 22 και 23 ετών, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται (απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμπλοκή) και υποστήριξαν ότι έπεσαν σε ενέδρα και αμύνθηκαν. Αντίθετα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

