08.11.2025 10:58

Πάνος Ρούτσι: Δεν θέλουμε κόμμα, μόνο δικαιοσύνη

08.11.2025 10:58
routsi

Ενάντια στη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού τάχθηκε για μια ακόμη φορά ο Πάνος Ρούτσι.

Μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», ο Πάνος Ρούτσι είπε πως «δεν έχει ειπωθεί ποτέ στον σύλλογο. Δεν θέλουμε τέτοια. Μόνο δικαιοσύνη και όλα στο φως».

«Αν κάναμε κόμμα ο κόσμος θα αναρωτιόταν τι θέλουμε. Θα χάναμε τον σκοπό», επισήμανε.

Αναφερόμενος στην εκταφή του γιου του, Ντένι, για την οποία έκανε απεργία πείνας μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημά του, ο Πάνος Ρούτσι επισήμανε: «Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με ανθρώπους, βρήκαμε πραγματογνώμονες. Σύντομα θα έχουμε ημερομηνία – να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές. Αυτές δείχνουν τα πάντα, ακόμα και ύστερα από χρόνια».

Ερωτηθείς, επίσης, για το τι του άφησε η απεργία πείνας, ο κ. Ρούτσι απάντησε: «23 ημέρες εκεί άλλαξε το σώμα μου. Θέλει δουλειά να επανέλθω, αλλά με τους γιατρούς θα φτιάξω. Δεν ένιωθα πείνα, – ήταν απόφαση. Η δύναμη έρχεται από πάνω, από το παιδί μου. Τα βράδια ήταν δύσκολα, κρύο… Είχα όμως δίπλα μου ανθρώπους, παιδιά από 16 έως 50 ετών, έκαναν βάρδιες για να μην είμαι μόνος. Είναι η οικογένειά μου πια».

