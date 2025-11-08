Σε αναβρασμό οι Ρομά για την 24ωρη παρουσία αστυνομικών σε οικισμούς – Βίντεο από την «Αγία Σοφία» στη Θεσσαλονίκη

Σε εφαρμογή τέθηκε, από το πρωί του Σαββάτου, το σχέδιο αστυνόμευσης των «οικισμών με ομάδες υψηλής εγκληματικότητας», με την εγκατάσταση των μονάδων αστυνομικών που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντός των οικισμών Ρομά της περιφέρειας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του ThessPost.gr, από τον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία», αστυνομικοί προχωρούν σε εξονυχιστικούς ελέγχους, ερευνώντας τα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται σε αυτόν.

Εκπρόσωποι του οικισμού υπογράμμισαν πως η Αστυνομία είναι καλοδεχούμενη και έστειλαν μήνυμα στους κατοίκους να συμπεριφέρονται κόσμια ώστε να μη δημιουργηθούν εντάσεις.

«Σαν να είναι σε εμπόλεμη ζώνη;»

«Όπως βλέπετε η αστυνομία είναι μέσα στον οικισμό Αγίας Σοφίας, δεν προκαλούμε, συμπεριφερόμαστε κόσμια και, προσοχή», ανέφεραν, με τον γενικό γραμματέα του οικισμού, Αντώνη Τάσιο, να εκφράζει πάντως την ανησυχία της κοινότητας για το σχέδιο της αστυνομίας.

Όπως επισήμανε, στον οικισμό ζουν περισσότερα από 500 παιδιά, πολλά εκ των οποίων πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο εντός του οικισμού, ενώ τα υπόλοιπα σε σχολεία εκτός αυτού με πούλμαν. Εξέφρασε δε τον φόβο ότι η 24ωρη επιτήρηση θα περιθωριοποιήσει ακόμη περισσότερο τις επόμενες γενιές: «Θα σηκώνονται για να πάνε στο σχολείο και θα βλέπουν αστυνομία έξω από το σπίτι τους σαν να είναι σε εμπόλεμη ζώνη;».

Την έναρξη της λειτουργίας των εκπαιδευμένων αστυνομικών στους οικισμούς Ρομά ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την παρουσίαση στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όπου και ανέπτυξε το σχετικό σχέδιο.

Σήμερα έπιασαν δουλειά οι αστυνομικοί στις περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί ως υψηλής εγκληματικότητας στις περιοχές της επαρχίας και της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 15 Νοεμβρίου θα αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος αστυνόμευσης και στην Αττική.

152 σημεία σε 25 περιοχές

Από τη μελέτη που έχει γίνει, έχουν καθοριστεί 152 σημεία σε 25 περιοχές όλης της επικράτειας, όπου θα ισχύσει το νέο πρόγραμμα αστυνόμευσης το οποίο θα υλοποιηθεί από τις νέες Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

Σημειώνεται ότι οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης απαρτίζονται συνολικά από 473 αστυνομικούς, ενώ αναμένεται και η πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών, οι οποίοι θα αποτελούν τον συνδετικό κρόκο με τους Ρομά.

Eurokinissi

«Οι 50 διαμεσολαβητές που θα προσλάβουμε θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Οι ομάδες επιχειρησιακά υπάγονται στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα εποπτεύει απευθείας τις ομάδες της Αττικής, ενώ στην υπόλοιπη χώρα εποπτεύονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ο υπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει να στιγματιστούν συγκεκριμένες κοινότητες, «εξ’ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από διαμεσολαβητές που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους».

