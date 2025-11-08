Θεσσαλονίκη: 26 σακούλες με μπάζα θα άδειαζε 31χρονος που συνελήφθη για ρίψη ογκωδών απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο (Photos)

Ούτε μία, ούτε δύο… Είκοσι έξι ναίλον σακούλες με μπάζα και σκραπ σκόπευε να πετάξει σε δημόσιο δημοτικό χώρο στον δήμο Θεσσαλονίκης ένας 31χρονος, μεταξύ των υπόλοιπων στερεών αποβλήτων που …ξεφορτώθηκε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο συλληφθείς κινούνταν στη δυτική είσοδο της πόλης, και συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Ρωξάνης και Πέτρου Ερημίτη, σημείο που ασυνείδητοι έχουν μετατρέψει σε παράνομη χωματερή.

Για κακή του τύχη εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και συνελήφθη.

Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από Αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνελήφθη, χθες (07-11-2025) σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, 31χρονος ημεδαπός, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εποχούμενων περιπολιών και ελέγχων για πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης, αποθήκευσης και διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ. φορτηγό, με οδηγό τον 31χρονο, ο οποίος προέβη στην απόρριψη στερεών Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και συγκεκριμένα μπαζών ανακαινίσεων που περιέχονταν σε νάιλον σακούλες, σε δημόσιο δημοτικό χώρο.

Στην καρότσα του οχήματος υπήρχαν άλλες (26) νάιλον σακούλες μπαζών, καθώς και σίδερα σκραπ μετάλλων που δεν πρόλαβε να απορρίψει.

Από τις εν λόγω ανεξέλεγκτες απορρίψεις που έγιναν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής, καθιστώντας την έτσι ακατάλληλη για τις επιθυμητές της χρήσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

