search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 12:07

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Άρχισε η συνάντηση με τον Τσιάρα

11.11.2025 12:07
6730534

Κτηνοτρόφοι και αγρότες απο όλη την Ελλάδα πραγματοποιουν αυτή τη στιγμή πορεία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου και έχει ξεκινήσει το ραντεβού με τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα.

Από τις 11:00 εφαρμόζονται σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς.

Ειδικότερα, η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), με κύρια αιτήματα την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στήριξη της κτηνοτροφίας, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά το συλλαλητήριο, θα ακολουθήσει πορεία προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Αντιπροσωπεία των αγροτών θα παραδώσει ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ οι οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια στις 23 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Καμένο πτώμα στη Βοιωτία: Σε 27χρονο που είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα εστιάζουν οι αρχές – Θέμα χρόνου η ταυτοποίηση

Στον Άρειο Πάγο ο Ν. Πλακιάς – «Ζητάμε αναβάθμιση κατηγορίας για τον Καραμανλή»

«Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως θύματα – Η Ιωάννα Τούνη δεν θέλει χρήματα, μόνο την παραδειγματική καταδίκη τους» λέει ο δικηγόρος της (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karamelesouzou
ADVERTORIAL

Οι «Καραμέλες Ούζου»: Μια νύχτα, δύο άνθρωποι και ένα τέλος που δεν θα ξεχάσετε στην κωμωδία της χρονιάς – στο Από Μηχανής θέατρο

6730534
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Άρχισε η συνάντηση με τον Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

hellas_gold_new
BUSINESS

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:27
karamelesouzou
ADVERTORIAL

Οι «Καραμέλες Ούζου»: Μια νύχτα, δύο άνθρωποι και ένα τέλος που δεν θα ξεχάσετε στην κωμωδία της χρονιάς – στο Από Μηχανής θέατρο

6730534
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Άρχισε η συνάντηση με τον Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

1 / 3