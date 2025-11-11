Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Άρχισε η συνάντηση με τον Τσιάρα

Κτηνοτρόφοι και αγρότες απο όλη την Ελλάδα πραγματοποιουν αυτή τη στιγμή πορεία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου και έχει ξεκινήσει το ραντεβού με τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα.

Από τις 11:00 εφαρμόζονται σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς.

Ειδικότερα, η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), με κύρια αιτήματα την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στήριξη της κτηνοτροφίας, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά το συλλαλητήριο, θα ακολουθήσει πορεία προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Αντιπροσωπεία των αγροτών θα παραδώσει ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ οι οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια στις 23 Νοεμβρίου.

