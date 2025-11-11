search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 11:29

Καμένο πτώμα στη Βοιωτία: Σε 27χρονο που είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα εστιάζουν οι αρχές – Θέμα χρόνου η ταυτοποίηση

11.11.2025 11:29
skourta_ptoma

Κοντά στην ταυτοποίηση του απανθρακωμένου πτώματος που εντοπίστηκε μέσα σε καμένο όχημα στα Σκούρτα Βοιωτίας βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση είχαν βάλει από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο τους φακέλους με 14 εξαφανίσεις που δηλώθηκαν τις τελευταίες μέρες, με μία από αυτές να θεωρείται ότι θα δώσει απάντηση στο θρίλερ της ταυτοποίησης.

Πρόκειται για άνδρα, αλβανικής υπηκοότητας, που διέμενε στη Χαλκίδα και είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τις 4 Νοεμβρίου. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στα Βίλια Αττικής. Από την έρευνα προέκυψε ότι θα πήγαινε να παραλάβει ένα δεύτερο άτομο για να πάνε μαζί στη Θήβα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτό το άτομο και το εξέτασαν. Μάλιστα, φέρεται να του είπε ότι «σε αφήνω εδώ θα επιστρέψω να σε πάρω», κάτι που όμως δεν συνέβη ποτέ. Γι’ αυτό τον λόγο έγινε και η δήλωση εξαφάνισης του, και στη συνέχεια εκδόθηκε και silver alert.

Τα αλβανικά μέσα αναφέρουν ότι οι ελληνικές Αρχές θεωρούν πως η σορός πιθανότατα ανήκει στον συγκεκριμένο άνδρα, ηλικίας 27 ετών (Σ.Χ.), με καταγωγή από το Μπετσίτσι του Τεπελενίου. Ο Σ.Χ., πατέρας ενός παιδιού, περιγράφεται ως ήσυχος άνθρωπος, ωστόσο εξετάζεται το σενάριο να έμπλεξε με τα λάθος άτομα ή να είχε εγκληματική δραστηριότητα την οποία έκρυβε καλά, καθώς δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές.

Η λύση του γρίφου αναμένεται σήμερα, καθώς οι συγγενείς του έχουν δώσει δείγμα DNA και πρόκειται να βγουν τα αποτελέσματα που θα αποκαλύψουν την ταυτότητα του θύματος, κάτι που θα συμβάλλει στην έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών.

Όπως αναφέρουν τα αλβανικά ΜΜΕ, οι αστυνομικοί προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του και μέσα από τα χαρακτηριστικά του: κοντά καφέ σκούρα μαλλιά, ύψος περίπου 1,70 μ., γένια και τατουάζ στο αριστερό χέρι.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα είχε δεχθεί τουλάχιστον έναν πυροβολισμό πριν απανθρακωθεί μέσα στο φλεγόμενο όχημα.

Διαβάστε επίσης:

Στον Άρειο Πάγο ο Ν. Πλακιάς – «Ζητάμε αναβάθμιση κατηγορίας για τον Καραμανλή»

«Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως θύματα – Η Ιωάννα Τούνη δεν θέλει χρήματα, μόνο την παραδειγματική καταδίκη τους» λέει ο δικηγόρος της (Video)

Ράσελ Κρόου: Ενοχλημένος με τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του – Η ανάρτηση στο «X»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karamelesouzou
ADVERTORIAL

Οι «Καραμέλες Ούζου»: Μια νύχτα, δύο άνθρωποι και ένα τέλος που δεν θα ξεχάσετε στην κωμωδία της χρονιάς – στο Από Μηχανής θέατρο

6730534
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Άρχισε η συνάντηση με τον Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

hellas_gold_new
BUSINESS

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:25
karamelesouzou
ADVERTORIAL

Οι «Καραμέλες Ούζου»: Μια νύχτα, δύο άνθρωποι και ένα τέλος που δεν θα ξεχάσετε στην κωμωδία της χρονιάς – στο Από Μηχανής θέατρο

6730534
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Άρχισε η συνάντηση με τον Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

1 / 3