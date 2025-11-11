Καμένο πτώμα στη Βοιωτία: Σε 27χρονο που είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα εστιάζουν οι αρχές – Θέμα χρόνου η ταυτοποίηση

Κοντά στην ταυτοποίηση του απανθρακωμένου πτώματος που εντοπίστηκε μέσα σε καμένο όχημα στα Σκούρτα Βοιωτίας βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση είχαν βάλει από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο τους φακέλους με 14 εξαφανίσεις που δηλώθηκαν τις τελευταίες μέρες, με μία από αυτές να θεωρείται ότι θα δώσει απάντηση στο θρίλερ της ταυτοποίησης.

Πρόκειται για άνδρα, αλβανικής υπηκοότητας, που διέμενε στη Χαλκίδα και είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τις 4 Νοεμβρίου. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στα Βίλια Αττικής. Από την έρευνα προέκυψε ότι θα πήγαινε να παραλάβει ένα δεύτερο άτομο για να πάνε μαζί στη Θήβα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτό το άτομο και το εξέτασαν. Μάλιστα, φέρεται να του είπε ότι «σε αφήνω εδώ θα επιστρέψω να σε πάρω», κάτι που όμως δεν συνέβη ποτέ. Γι’ αυτό τον λόγο έγινε και η δήλωση εξαφάνισης του, και στη συνέχεια εκδόθηκε και silver alert.

Τα αλβανικά μέσα αναφέρουν ότι οι ελληνικές Αρχές θεωρούν πως η σορός πιθανότατα ανήκει στον συγκεκριμένο άνδρα, ηλικίας 27 ετών (Σ.Χ.), με καταγωγή από το Μπετσίτσι του Τεπελενίου. Ο Σ.Χ., πατέρας ενός παιδιού, περιγράφεται ως ήσυχος άνθρωπος, ωστόσο εξετάζεται το σενάριο να έμπλεξε με τα λάθος άτομα ή να είχε εγκληματική δραστηριότητα την οποία έκρυβε καλά, καθώς δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές.

Η λύση του γρίφου αναμένεται σήμερα, καθώς οι συγγενείς του έχουν δώσει δείγμα DNA και πρόκειται να βγουν τα αποτελέσματα που θα αποκαλύψουν την ταυτότητα του θύματος, κάτι που θα συμβάλλει στην έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών.

Όπως αναφέρουν τα αλβανικά ΜΜΕ, οι αστυνομικοί προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του και μέσα από τα χαρακτηριστικά του: κοντά καφέ σκούρα μαλλιά, ύψος περίπου 1,70 μ., γένια και τατουάζ στο αριστερό χέρι.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα είχε δεχθεί τουλάχιστον έναν πυροβολισμό πριν απανθρακωθεί μέσα στο φλεγόμενο όχημα.

