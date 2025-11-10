search
10.11.2025 17:55

Έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Τον εκτέλεσαν πριν βάλουν φωτιά στο αμάξι – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» αρχές

10.11.2025 17:55
skourta

Από σφαίρα σκοτώθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε καμένο αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, πριν βάλουν φωτιά στο αμάξι τον πυροβόλησαν τουλάχιστον μία φορά.

Οι Αρχές κατάφεραν να πάρουν dna του, το οποίο θα συγκριθεί με το dna συγγενών ανθρώπων που έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι.

Μήνυμα ή συμβόλαιο θανάτου;

Το έγκλημα παραπέμπει σε συμβόλαιο θανάτου. Το αυτοκίνητο όπου βρέθηκε η σορός είχε κλαπεί πριν από πολλούς μήνες από την Αττική, του έβαλαν πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε όχημα ίδιας μάρκας, ίδιου χρώματος από την Κατερίνη, το θύμα ήταν πισθάγκωνα δεμένο με χειροπέδες και το πυροβόλησαν πριν βάλουν φωτιά στο αμάξι.

Οι δράστες φαίνεται ότι γνώριζαν την περιοχή, καθώς το αμάξι βρέθηκε σε απομονωμένη τοποθεσία, ενώ φαίνεται πως για να φτάσουν εκεί πήραν το μοναδικό μονοπάτι που δεν είχε κίνηση αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα με το lamiareport, δεν έχει προσδιοριστεί πόσες ημέρες το αυτοκίνητο με τη σορό βρισκόταν στο σημείο, πριν το εντοπίσει κυνηγός. Αν όντως οι δράστες ήταν εξοικειωμένοι με την περιοχή, θα γνώριζαν ότι στο σημείο κυκλοφορούν κυνηγοί, που βγαίνουν για αγριογούρουνα την Τετάρτη (5/11).

Την υπόθεση διερευνά η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε πρώτη φάση επιχειρείται να γίνει η ταυτοποίηση του θύματος. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι αυτό θα τους οδηγήσει και στους δράστες.

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

