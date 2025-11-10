Έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Τον εκτέλεσαν πριν βάλουν φωτιά στο αμάξι – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» αρχές

Από σφαίρα σκοτώθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε καμένο αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, πριν βάλουν φωτιά στο αμάξι τον πυροβόλησαν τουλάχιστον μία φορά.

Οι Αρχές κατάφεραν να πάρουν dna του, το οποίο θα συγκριθεί με το dna συγγενών ανθρώπων που έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι.

Μήνυμα ή συμβόλαιο θανάτου;

Το έγκλημα παραπέμπει σε συμβόλαιο θανάτου. Το αυτοκίνητο όπου βρέθηκε η σορός είχε κλαπεί πριν από πολλούς μήνες από την Αττική, του έβαλαν πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε όχημα ίδιας μάρκας, ίδιου χρώματος από την Κατερίνη, το θύμα ήταν πισθάγκωνα δεμένο με χειροπέδες και το πυροβόλησαν πριν βάλουν φωτιά στο αμάξι.

Οι δράστες φαίνεται ότι γνώριζαν την περιοχή, καθώς το αμάξι βρέθηκε σε απομονωμένη τοποθεσία, ενώ φαίνεται πως για να φτάσουν εκεί πήραν το μοναδικό μονοπάτι που δεν είχε κίνηση αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα με το lamiareport, δεν έχει προσδιοριστεί πόσες ημέρες το αυτοκίνητο με τη σορό βρισκόταν στο σημείο, πριν το εντοπίσει κυνηγός. Αν όντως οι δράστες ήταν εξοικειωμένοι με την περιοχή, θα γνώριζαν ότι στο σημείο κυκλοφορούν κυνηγοί, που βγαίνουν για αγριογούρουνα την Τετάρτη (5/11).

Την υπόθεση διερευνά η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε πρώτη φάση επιχειρείται να γίνει η ταυτοποίηση του θύματος. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι αυτό θα τους οδηγήσει και στους δράστες.

Διαβάστε επίσης

Δεν λέει να κοπάσει η ένταση στα Βορίζια: Η αδερφή της 56χρονης καταγγέλλει ότι η μητέρα του Καργάκη την έβρισε και την απείλησε

Αποκαλυπτικοί διάλογοι και τα συνθηματικά της σπείρας με τον youtuber ιερέα που διακινούσε ναρκωτικά – Τα «μακαρόνια» και η… «γλάστρα»

Εξασθενεί η κακοκαιρία αλλά παραμένει μαζί μας: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες – Προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα